Erste Schäden: Sturmtief Kirsten zieht über Bayern

Sturmtief Kirsten ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der erste großflächige Spätsommer-Sturm der Saison. Vielerorts in Bayern werden die Böen Geschwindigkeiten von 60 bis 75 Stundenkilometer erreichen, teilen die Meteorologen mit. Im nördlichen Franken und im Bergland bläst der Wind heute mit bis zu 85 Stundenkilometer.

Mit schweren, orkanartigen Böen um die 100 Stundenkilometer muss auf hohen Alpengipfeln und in Kammlagen gerechnet werden.

Gefahr durch umknickende Bäume

Der DWD warnt zudem vor umknickenden Bäumen und herabfallenden Ästen: Bäume, die noch Laub tragen, bieten dem Sturm eine große Angriffsfläche. Ist der Boden noch dazu besonders trocken, steigt die Gefahr zusätzlich.

Besonders Franken betroffen

In Franken sorgt der Sturm schon für erste Beeinträchtigungen: Zwei Märkte in Erlangen schließen aufgrund der Wetterlage bereits um 12 Uhr am Mittag. Betroffen sind der Augustmarkt auf dem Schlossplatz und der Wochenmarkt auf dem Marktplatz.

Die Deutsche Bahn (DB) meldete am Vormittag eine Streckensperrung zwischen Zirndorf und Fürth. Dort waren Bäume ins Gleis gefallen. Mittlerweile konnte die Sperrung laut Bahn wieder aufgehoben werden. Es kommt noch zu leichten Verzögerungen auf der Strecke.

Der starke Wind wird voraussichtlich bis in die Abendstunden anhalten. Erst dann ist von Süden her eine leichte Abschwächung spürbar.