Sturm in Großaitingen hinterlässt Millionen-Schaden

Einen vollständigen Überblick über die Schäden, die der Sturm am Montag angerichtet hat, habe die Gemeinde nicht, meint Bürgermeister Erwin Goßner. Das hat auch damit zu tun, dass viele Schäden auf Privatgrundstücken entstanden seien. Diese müssten nicht an die Gemeinde gemeldet werden. Nach einem Gespräch mit einem Versicherungsvertreter kann er aber sagen, dass der Schaden in die Millionen gehen wird.

Zahlreiche Bäume müssen nun untersucht werden

Das Unwetter war am Montagnachmittag mit sogenannten Gewitterfallböen über Großaitingen hinweggefegt. Diese orkanartigen Böen haben keine bestimmte Richtung, bei den Schäden gab es deshalb auch keinen räumlichen Schwerpunkt, so Goßner. Die Natur habe sehr gelitten, eine Vielzahl an Bäumen wurde beschädigt. Ein Baumsachverständiger soll nun klären, welche Bäume stehen gelassen werden können und welche ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Eigentümer müssen sich selbst um Bäume kümmern

Auf Privatgrundstücken kümmert sich darum allerdings nicht die Gemeinde, so Goßner. Dafür seien die Eigentümer verantwortlich und diese hafteten auch, falls ein kaputter Baum bei Sturm Schaden anrichtet. Das müsse gut dokumentiert werden, gibt Goßner zu bedenken. Er betont aber auch, dass sich die Gemeinde nicht leisten könne, die Bäume liegen zu lassen. Die Aufräumarbeiten sind noch in vollem Gange, viele beschädigte Bäume müssten sicherheitshalber geschnitten oder ganz gefällt werden.

Kein Katastrophenfall – deshalb weniger Hilfe für Bürgerinnen und Bürger

Die Kommune könnte die Bürgerinnen und Bürger beim Aufräumen nur bedingt unterstützen, erklärte der Bürgermeister. Der Grund dafür: Es war kein Katastrophenfall. "Gottseidank", meint Goßner, allerdings dürften Feuerwehr und Bauhof damit rein rechtlich nicht ausrücken, um einzelnen Privatleuten zu helfen. "Uns sind die Hände gebunden", bedauert der Bürgermeister. "Wir versuchen allerdings, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen." Vom Unwetter verursachter Bauschutt und Grünabfälle könnten deshalb zum Beispiel in den kommenden Wochen kostenlos am Wertstoffhof entsorgt werden.