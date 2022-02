Sturm fegt durch Bayern: Mit diesen Tipps sind Sie gewappnet

Wenn ein Sturm heranzieht, können Sie vorsorgen, um später möglichst wenig Ärger zu haben. Das empfiehlt sich auch beim aktuellen Orkantief "Ylenia", das seit den frühen Morgenstunden über Bayern zieht.

Tipp 1: Haus und Garten sturmsicher machen

Beim Sturm können lose Gegenstände nicht nur kaputt gehen, sondern auch zu gefährlichen Geschossen werden. Sie sollten deshalb möglichst alles aus dem Außenbereich sicher verräumen: Gartenmöbel, Blumentöpfe oder andere Dekogegenstände sollten möglichst schon vor einem Sturm im Haus oder dem Keller verstaut werden.

Vergessen Sie dabei nicht ihren Balkon oder die Mülltonnen, die vielleicht noch vor dem Haus stehen. Wenn viel Regen erwartet wird, ist es außerdem ratsam, noch einmal die Dachrinnen zu prüfen: Falls sich hier Laub gesammelt hat, sollte man es entfernen, damit die Wassermassen gut abfließen können.

Tipp 2: Bei einem Sturm auf Sicherheit rund ums Auto achten

Bei schwerem Sturm und Orkan rät der ADAC dazu, das Auto lieber stehen zu lassen.

Lässt sich eine Fahrt trotz des Unwetters nicht vermeiden, können Sie mit diesen Tipps vom ADAC für mehr Sicherheit sorgen:

Tempo drosseln

Volle Aufmerksamkeit auf das Fahrzeug, beide Hände ans Lenkrad

Baumreiche Strecken meiden

Auf Brücken, in Schneisen, nach Tunneln oder beim Überholen von Lkw und Bussen auf die Seitenwinde gefasst sein

Heftige Böen und kräftiger Hagel können aber auch für Ihr Auto eine Gefahr sein: Deshalb sollten Sie Ihr Auto gegebenenfalls nochmal umparken. Falls Sie keine Garage oder einen Carport haben, können Sie dennoch was für Ihr Auto tun. Achten Sie darauf, dass das Auto nicht in der Nähe von Häusern oder unter Bäumen steht. Abgeknickte Äste oder heruntergewehte Ziegel könnten Dellen ins Auto schlagen.

Tipp 3: Bahnausfälle einkalkulieren und Fahrgastrechte kennen

Schon am Morgen hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher. In Bayern kam es auch im Regionalverkehr wegen umgefallener Bäume oder beschädigten Oberleitungen zu Verzögerungen und Ausfällen.

Die Deutsche Bahn bat außerdem darum, von Reisen mit Zügen abzusehen. Wer trotz allem nicht auf die Bahnfahrt verzichten kann, sollte sich unbedingt vorher informieren, ob sein Zug fährt.

Um Fahrgäste zu entschädigen, hat die Deutsche Bahn allerdings verschiedene Kulanzregeln veröffentlicht:

Wer auf seine Zugfahrt wegen des Sturms lieber verzichten möchte, kann sie kostenfrei stornieren

Bei ausgefallenen Zügen können Betroffene sich den Fahrpreis erstatten lassen

Wer flexibel ist, kann seine Reise verschieben und das Ticket noch bis zum 26.02.2022 nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben

Alle Kulanzregelungen der Deutschen Bahn finden Sie hier auf einen Blick.

Tipp 4: Wetter-Warn-Apps nutzen

Damit Sturmböen und Starkregen Sie nicht völlig überraschen, können Sie mit Hilfe einer Warn-App auf dem Laufenden bleiben. Die kostenlosen Apps sollen Bürger vor Katastrophenfällen warnen und geben zum Teil auch Meldung bei anderen Vorfällen wie zum Beispiel Chemieunfällen ab.

Wer sich in seiner Region über den Sturm und die Auswirkungen informieren möchte, kann das auch über die Social-Media-Kanäle öffentlicher Stellen tun. Vielerorts halten Feuerwehr, Polizei, THW aber auch die Stadt die Bürger auf dem Laufenden. In München hat die Stadt beispielweise am Morgen via Twitter verkündet, dass Friedhöfe und Wertstoffhöfe wegen des Sturms geschlossen bleiben.