Sturm in Bayern: "Ignatz" fegt über Oberfranken

Der erste Herbststurm des Jahres hat in Teilen Bayerns für Schäden gesorgt, in Oberfranken war "Ignatz" besonders aktiv. Die Einsätze, die beispielsweise bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Bayreuth-Kulmbach gemeldet worden waren, nahmen im Laufe des Vormittags immer mehr zu. Allein im Raum Coburg wurden innerhalb von zwei Stunden rund 70 Notrufe gezählt. Hauptsächlich seien Bäume auf Straßen oder Bahngleise gestürzt.

Baum stürzt auf Haus, Klinikum Bayreuth macht sich "sturmsicher"

In Meuselsberg bei Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels ist indes ein Baum auf ein Haus gestürzt. Eine 85-jährige Bewohnerin wurde aus dem Schlaf gerissen, blieb aber unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind derzeit dabei, den entwurzelten Baum vom Dach des Hauses zu bergen. Momentan ist das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert unbewohnbar. Ein Sachverständiger wurde angefordert, um die Statik zu prüfen. Ob das Haus wieder bewohnbar sein wird, hängt vom Ergebnis eines Gutachtens ab.

Unterdessen musste am Klinikum Bayreuth ein Gerüst "sturmsicher" gemacht werden, so ein ILS-Sprecher. Personen seien in Oberfranken durch den Sturm bisher keine zu Schaden gekommen.

Während Einsatzkräfte Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht aufrufen, weil es vor allem auf den Autobahnen zu Gefahren durch herumfliegende Teile komme, seien vereinzelt Autos von umgefallenen Bäumen betroffen gewesen.

Umgefallen Bäume sorgen für Ausfälle im Bahnverkehr

Auch auf die Bahn wirkte sich der Sturm in Oberfranken aus. Die umgestürzten Bäume auf der Strecke zwischen Lichtenfels und Neuenmarkt-Wirsberg im Landkreis Kulmbach sind aber immerhin scon beseitigt. Das teilt die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Zugfahrten zwischen Lichtenfels und Neuenmarkt-Wirsberg sind nun wieder möglich.

Weiterhin behindern allerdings Bäume auf der Strecke den Zugverkehr zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Stammbach im Landkreis Hof. Zurzeit sind keine Zugfahrten zwischen Neuenmarkt-Wirsberg und Stammbach sowie zwischen Bayreuth und Münchberg möglich. Die Züge werden aktuell zurückgehalten, heißt es. Auf der Bahnstrecke Lichtenfels-Sonneberg sind die umgestürzten Bäume bereits weggeräumt, der Verkehr läuft wieder.