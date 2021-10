Sturm Hendrik: Stromausfall, Bahnchaos und umgeknickte Bäume

Stromausfall, umgeknickte Bäume, eingestellter Bahnverkehr und zahlreiche Feuerwehreinsätze: Sturmtief Hendrik hat am Donnerstag auch in Niederbayern und der Oberpfalz seine Spuren hinterlassen. Die gute Nachricht: Es gab keine Verletzten und offenbar auch nur geringen Sachschaden.

10.000 Haushalte ohne Strom

Das Bayernwerk in Regensburg meldete am Mittag, dass rund 10.000 Haushalte auch in Niederbayern und der Oberpfalz ohne Strom sind, weil umstürzende Bäume Stromleitungen zerstört hatten. Betroffen war zum Beispiel der Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Länderbahn stoppt alle Züge

Beim privaten Bahnunternehmen Länderbahn, das unter anderem die Strecke Landshut-Regensburg-Weiden und sämtliche Verbindungen im Bayerischen Wald bedient, standen ab Mittag aus Sicherheitsgründen fast alle Züge still. Im Bereich der Waldbahn gab es Ersatzbusse. Erst am Abend konnten die Züge wieder fahren. Heute soll der Bahnverkehr wieder störungsfrei funktionieren.

90 Notrufe bei der Polizei

Die Polizeieinsatzzentralen für Niederbayern und die Oberpfalz zählten bis zum Abend mehr als 90 Notrufe. Meist wurden die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume gerufen. In Arnschwang im Kreis Cham beispielsweise zerriss ein geknickter Baum eine Telefonleitung.

Der Deutsche Wetterdienst hatte seit gestern Morgen vor orkanartigen Böen mit Windgeschwidigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern im Osten Bayerns gewarnt.