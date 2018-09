Sturm Fabienne verwüstet Untersteinach

Daraufhin sei der Strom ausgefallen. Im Ortsteil Untersteinach wurden mehr als 30 Häuser durch das Sturmtief Fabienne beschädigt, so Ziegmann weiter. „Es steht nichts mehr 100-prozentig“, sagte Bürgermeister Heinrich Thaler. Etliche Dächer seien durch den Sturm abgedeckt worden, Scheiben zu Bruch gegangen. Menschen kamen Thaler zufolge nicht zu Schaden.

Frau in Ebrach von Baum erschlagen

Laut Polizeipräsidium Oberfranken ist eine Frau auf einem Zeltpatz in Ebrach bei Bamberg gestorben, als ein Baum umstürzte und die 78-jährige Fußgängerin unter sich begrub. Ein Mann wurde leicht verletzt. Er war in seinem Auto in einem Waldstück bei Pegnitz unterwegs, wo ein Baum auf das Dach seines fahrenden Wagens stürzte. Er konnte sich selbst aus dem Auto befreien.