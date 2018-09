Sturm "Fabienne" beschert dem Würzburger Gartenamt Dauereinsatz

Im Stadtgebiet ist von rund 200 beschädigten Bäumen auszugehen, heißt es. In der Regel handelt es sich um Abbrüche von ganzen Baumkronen oder von einzelnen Ästen. Entwurzelte Bäume seien die Ausnahme. "Das macht die Situation so gefährlich: Abgebrochene Äste, die sich in Baumkronen verfangen haben, können sich selbst bei kleinen Windböen lösen und Passanten gefährden", so der Leiter des Gartenamtes, Helge Bert Grob. Deshalb seien auch noch weite Teile des Ringparks abgesperrt.

Ringpark teilweise noch gesperrt

Über 70 Mitarbeiter des Gartenamtes sind unermüdlich im Einsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen. Besonders bitter ist der Verlust eines über 100 Jahre alten Ahorns. Der nun zersplitterte Baum stammt noch aus der Entstehungszeit der Parkanlage. Das Prachtexemplar hatte einen Stammumfang von nahezu drei Metern und war 30 Meter hoch. Der Ringparkbereich zwischen Schlachthofkreuzung und Berliner Ring wurde bereits wieder für die Passanten freigegeben. Die restlichen Teile des Parks können voraussichtlich erst in den kommenden Tagen wieder genutzt werden.