Sturm Bennet: Friedberg sagt Faschings-Party ab

Die Stadt Friedberg hat die geplante Kehraus-Party abgesagt. Das hat ein Sprecher der Stadtverwaltung dem BR mitgeteilt. Er begründete die Entscheidung mit dem starken Wind. Wegen der Böen könne die Bühne am Friedberger Marienplatz nicht aufgebaut werden. Die Tiefgaragenparty des Jugendclub Friedberg findet aber wie geplant statt, so die Organisatoren.

Hoffnung auf stabiles Wetter

Der Faschingsumzug am Nachmittag werde aber voraussichtlich stattfinden – vorausgesetzt, der Wind werde nicht doch noch stärker. „Wir werden das beobachten“, sagte der Sprecher.

Schon am Montagnachmittag hatten die Narren in Augsburg wegen starker Böen auf ihre Open-Air-Feier auf dem Rathausplatz verzichten müssen. Nach Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde hatte die Stadt die Party gestrichen. Heute sollen Faschingsfreunde in der Augsburger Innenstadt aber wie geplant feiern können.

Jogger in Kempten bei Sturm schwer verletzt

Dass von dem Sturm eine ernst zu nehmende Gefahr ausgeht, zeigt ein Vorfall in Kempten. Hier wurde am Montagabend ein Jogger von einem abgebrochenen Baum getroffen. Der Mann wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik behandelt.