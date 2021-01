Sturm aufs Kapitol: Eindrücke des US-Franken Jim Albright

Jim Albright lebt seit 40 Jahren im mittelfränkischen Schwabach, arbeitet als Pressefotograf für den Raum Ansbach und ist ehemaliger US-Soldat. Am Mittwochabend verfolgt der gebürtige Texaner zuhause vor dem Fernseher den Prozess seitens des Senats im Abgeordnetenhaus. Nur kurz verlässt er seinen Platz: "Als ich zurückkomme, sehe ich, dass die Abgeordnetenkammer überfallen wurde und plötzlich Leute in das Kapitol kommen. Es war schockierend. Ich war fünf Minuten weg und plötzlich ist die Hölle los."

Es sind Szenen wie aus einer Schlacht. Nach einer Rede des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump über vermeintlichen Wahlbetrug dringen dessen Anhänger gewaltsam in das Kapitol in Washington D.C. ein. Vier Menschen kommen bei den Auseinandersetzungen mit Polizei und Nationalgarde ums Leben. 52 Personen werden festgenommen.

Sofortiger Kontakt zu Mutter und den engsten Verwandten in den USA

Die Welt reagiert entsetzt und auch Jim Albright ist geschockt: Er hat insgesamt noch sechs nahe Verwandte in den USA. Darunter sind auch seine Mutter und mehrere Tanten. Sofort sucht er Kontakt über die sozialen Medien zu seiner Familie in Texas und ehemaligen Arbeitskollegen. Ein Kollege und seine Schwester wohnen sogar nur wenige Kilometer von Washington D.C. und damit dem Ort des Geschehens entfernt. Sie schildern ihm zusätzlich zu den Fernsehberichten in Deutschland, was sich gerade in den USA zuträgt.

Donald Trump: Präsident als geistiger Brandstifter

Jim Albright hat den Verantwortlichen und Urheber der Unruhen rund um die US-Wahl schnell gefunden - den noch amtierenden Präsident Donald Trump: "Wenn ein geistiger Brandstifter von höchstem Amt wie Donald Trump solche Töne von sich gibt, werden die Leute radikalisiert. Es war ein Nährboden, der bereit war zu blühen." Ihn überrasche es nicht, dass die Trump-Anhänger nach vier Jahren Trump-Regierung bereit sind, solche Gewalttaten auszuüben.

Reaktion gewaltbereiter Demonstranten war seit Wochen abzusehen

Albright will sich nicht festlegen, ob Trumps Rede wegen eines vermeintlichen Wahlbetrugs der finale Auslöser war. Er beobachte die Entwicklungen in den USA schon länger kritisch. Seiner Ansicht nach wäre es früher oder später zu gewaltsamen Unruhen gekommen, weil die Menschen schon seit längerem so aufgeheizt seien.

Zu wenig Polizeipräsenz

Noch sei es zu früh, Polizei oder Nationalgarde eine Mitschuld an den Geschehnissen zu geben, man müsse erst einmal Ermittlungen und Berichte abwarten, sagt Jim Albright. Trotzdem ist er sich sicher: Es waren definitiv zu wenige Polizisten im Einsatz. "Mich überrascht es, dass Trump vor ein paar Monaten ein Statement vor der Kirche abgegeben hat und da waren mehr Polizisten vor Ort als Demonstranten." Ihn verwundere es daher, dass die aufgeheizte Stimmung im Land bekannt sei und dennoch nur so wenige Polizeikräfte eingesetzt wurden. Man müsse nun aber abwarten, was die Behörden sagen und warum nicht besser abgeriegelt wurde.