Stuntreif: 47-Jähriger schrottet Auto auf der A9

Spuren der Verwüstung hat ein Mann auf der A9 bei Berg im Landkreis Hof hinterlassen. Der 47-Jährige war mit seinem nach eigenen Angaben hochmotorisierten Ford am frühen Samstagabend auf der Autobahn unterwegs.

Bei 160 Stundenkilometern verlor der Mann die Kontrolle

Am sogenannten Saaleaufstieg beschleunigte er das Fahrzeug auf 160 Stundenkilometer. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern und durchbrach schließlich die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, so die Polizei.

Nach dem Crash in die Leitplanke ging die Irrfahrt weiter

Doch die Irrfahrt war noch nicht zu Ende. Noch etwa 60 Meter fuhr der Ford schräg an einer Böschung entlang und knallte danach nochmals gegen die Leitplanke. Diese wurde daraufhin aus der Verankerung gerissen.

Glück im Unglück: Fahrer blieb unverletzt

Der Unglücksfahrer blieb bei dem Crash unverletzt, das Auto allerdings hat nur noch Schrottwert. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 60.000 Euro.