Stundenlanger Großeinsatz beim Brand eines Einfamilienhauses

Im Ortsteil Atzendorf in der Gemeinde Trausnitz (Lkr. Schwandorf) ist in der Nacht ein Familienhaus in Brand geraten. Wie die Polizei Nabburg mitteilt, konnte sich die vierköpfige Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort.

Glutnester unter dem Dach

Gegen 2.30 Uhr hatte es in einem gemauerten Anbau zu brennen begonnen. Warum, das ist noch völlig unklar. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über, so die Polizei. Die Feuerwehr musste das Dach aufgrund von Glutnestern komplett abdecken. Über Stunden waren etwa 160 Feuerwehrleute aus acht Feuerwehren, Rettungswagen und mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.