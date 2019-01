Stundenlange Straßensperrung nach Unfall auf B533

Am Mittwochnachmittag sind zwei Fahrzeuge auf der B533 bei Grattersdorf frontal zusammengestoßen. Die Strecke war mehr als drei Stunden komplett gesperrt. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei Deggendorf mitteilt, sind ein Kleinwagen und ein Paketzusteller zusammengeprallt. Der Transporter kippte um. Aus dem Kleinwagen stieg Dampf auf. Die Straße war womöglich glatt, was die Polizei aber derzeit nicht als Unfallursache bestätigen will. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.

In dem Kleinwagen wurde die 23-jährige Fahrerin mittelschwer verletzt. Im Paket-Transporter saßen zwei Männer, darunter der 27-jährige Fahrer. Beide wurden leicht verletzt. Ein Hubschrauber war an der Unfallstelle vor Ort. Die B533 bei Grattersdorf war laut Polizei bis 20 Uhr gesperrt.