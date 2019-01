Stundenlange Sperrung der A3 nach Unfall

Der Unfall passierte gegen 5.00 Uhr am Samstagmorgen zwischen Rohrbrunn und der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart). Der Fahrer des Land Rovers mit aufgebautem Hubsteiger verlor in der Baustelle in Richtung Würzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Mittelabtrennung und kippte auf die Fahrspur Richtung Frankfurt.

Hoher Sachschaden und Sperrung

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einer vorübergehenden Vollsperrung der A3 in beide Richtungen blieb die Fahrbahn in Richtung Frankfurt noch bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.