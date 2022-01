Stunde der Wintervögel: Spatz bevölkert Bayerns Gärten

Bei der "Stunde der Wintervögel" hatten 34.300 Freiwillige in Bayern am verlängerten Dreikönigswochenende eine Stunde lang 802 400 Vögel in ihren Gärten gezählt und bestimmt. Im bayernweiten Durchschnitt meldeten sie 33 Vögel pro Garten – rund zehn weniger als noch vor zehn Jahren.

Klicken Sie sich durch: Diese Vögel gibt es bei uns

Spatz hat in Bayern Probleme

Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein bekannt gibt, ist der Spatz – auch Haussperling genannt – bereits seit vier Jahren auf dem ersten Platz bei der Vogelzählung "Stunde der Wintervögel". Es folgen Kohlmeise und Feldsperling.

Man könne aus der Vogelzählung aber nicht schließen, dass es dem Spatz in Bayern gut geht.

"Vor allem in großen Städten sucht der gesellige kleine Vogel oft vergeblich nach geeigneten Brutplätzen in großer Zahl, ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten, wie Büschen oder Hecken." Angelika Nelson, LBV-Biologin

In München am wenigsten Spatzen, am meisten unter anderem in Kitzingen und Schweinfurt

Durchschnittlich wurden in jedem zweiten Garten fünf Spatzen gezählt. München allerdings hat mit nicht einmal einem Spatz pro Zählort die niedrigste Haussperlings-Dichte im bundesweiten Vergleich. Bayernweit am wohlsten fühlt sich der kleine Vogel in den drei Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim.

Klicken Sie hier: Was Gartenbesitzer für Vögel tun können

Buntspecht häufig gesichtet

Das Endergebnis der Mitmachaktion zeigt auch, dass unsere häufigsten Wintervögel die Amsel und die Kohlmeise sind. Sie wurden in 9 von 10 Gärten beobachtet. Überraschend viele Meldungen sind heuer vom Buntspecht eingegangen. Der Waldvogel taucht in fast jedem zweiten Garten auf.

Auch heuer gab es bei der Zählaktion wieder große regionale Unterschiede. Die meisten Vögel bekamen mit knapp 40 statt durchschnittlich 33 gefiederten Gästen pro Garten, die Teilnehmer in Niederbayern zu sehen. In den am dichtesten besiedelten Regierungsbezirken Bayerns, Mittelfranken (32) und Oberbayern (29), kamen weniger Vögel vor.

Die nächste Vogelzählung ist vom 13. bis 15. Mai 2022. Bei der "Stunde der Gartenvögel" werden die Vögel in Gärten und Parks erfasst.