"Stunde der Wintervögel": Vögel zählen vor der Haustüre

Naturfreunde in Bayern sind am Wochenende (8.-10. Januar) aufgerufen, Vögel in ihrer Umgebung zu beobachten und zu zählen. Der Landesbund für Vogelschutz LBV mit Sitz im mittelfränkischen Hilpoltstein lädt wieder zur "Stunde der Wintervögel" ein.

Detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt

Alle Interessierten sollen eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten, vor dem Balkon oder auch von einer Parkbank aus zählen und die Ergebnisse dem Landesbund für Vogelschutz mitteilen. Wer sich die Zeit nehme, helfe den Naturschützern, sich eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in Städten und Dörfern zu verschaffen, so der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer.

Lockdown: Zeit für die heimische Natur

Die Naturschutzorganisation hofft in diesem Winter auf eine rege Beteiligung: Viele Menschen arbeiteten im Homeoffice und seien wegen des Lockdowns besonders viel zuhause - Zeit, um die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenzulernen, heißt es beim LBV.

Spannende Frage: Wie geht es der Blaumeise?

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Winter der Blaumeise. Im vergangenen Frühjahr hatte eine bakterielle Krankheit den Bestand dezimiert. Die Vogelschützer wollen herausfinden, ob sich die Blaumeisen davon wieder erholt haben. Vogel-Beobachter können ihre Ergebnisse online unter www.stunde-der-wintervoegel.de oder telefonisch beim LBV durchgeben.