Stunde der Wintervögel – Unterfranken zählen Kohlmeise und Co.

Spitzenreiter in Unterfranken vergangenes Jahr war die Kohlmeise mit gut 14.500 gezählten Exemplaren. Nach den Kohlmeisen wurden am meisten die Haussperlinge/Spatzen gezählt (13.871 Sichtungen), danach die Blaumeisen (11.679), die Amseln (7.678) und die Feldsperlinge. Schlusslichter waren Rebhuhn, Waldkauz und Zwergtaucher mit je einem gesichteten Exemplar in Unterfranken.

Beobachter gesucht

Jeder kann mitmachen: von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird dabei von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können bis 15. Januar im Internet gemeldet werden. Dort finden sich auch alle Details zur Aktion. Alternativ sind auch Meldungen per Post oder Telefon möglich.

Vögel müssen derzeit nicht hungern

Laut LBV haben die zu Hause gebliebenen Vögel angesichts der eher warmen Temperaturen aktuell keine Probleme, ausreichend Futter zu finden. Die Trockenheit im Sommer und das Usutu-Virus könnten die Zahl der Vögel aber dezimiert haben, befürchten die Vogelschützer.