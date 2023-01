"Stunde der Wintervögel" startet: Tiere zählen und entspannen

Die "Stunde der Wintervögel" ist dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) zufolge die größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Die Menschen sind aufgerufen von Freitag bis Sonntag eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel zu beobachten und zu zählen. Vergangenes Jahr haben mehr als 34.000 Menschen in Bayern mitgemacht – und damit wichtige Daten für die Vogelschützer geliefert.

Vermutlich weniger Wintervögel im Garten

Dieses Jahr ist für den LBV eigenen Angaben zufolge besonders spannend, wie sich die milden Temperaturen auf die Wintervögel auswirken. Die Vogelschützer rechnen damit, dass weniger Vögel gezählt werden. Bei dem Wetter fänden die Tiere genug Nahrung in der Natur, sagt LBV-Biologin Angelika Nelson in einer Mitteilung des Landesbund für Vogelschutz. "Für längerfristige Trends in der Vogelwelt sind aber auch diese Ergebnisse mit weniger Vögeln an der Futterstelle wichtige Daten", so Nelson weiter.

Durch die Daten könnten auch Rückschlüsse auf ein verändertes Zugverhalten der Tiere gezogen werden. "Die Vögel, die zum Beispiel nicht bis Südafrika fliegen, sondern nur im Mittelmeerraum den Winter verbringen: Da vermuten wir, dass die tendenziell hierbleiben werden, weil sie gar keinen Grund mehr haben wegzuziehen", sagt Markus Erlwein, Pressesprecher des LBV. Das werde sich aber über die Jahre auch mit Hilfe der Daten aus der "Stunde der Wintervögel" zeigen.

Studie: Vögel zählen entspannt

Wer Vögel zählt, helfe aber nicht nur dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, sondern auch sich selbst, heißt es in einer Pressemitteilung des LBV. Einer wissenschaftlichen Studie zufolge entspannt die Vogelbeobachtung und macht sogar glücklich, heißt es. Außerdem lernen die Teilnehmenden bei der "Stunde der Wintervögel" viel über die heimische Vogelwelt, sagt Markus Erlwein.

Wer die Vögel gemeinsam mit Anderen beobachten will, der kann das unter anderem in der LBV-Ökostation in Helmbrechts im Landkreis Hof tun. Dort können Vogelliebhaber die Tiere am Sonntag von 10 bis 11 Uhr bei Tee und Gebäck und im Warmen zählen. Der Seminarraum mit seinen großen Fenstern biete dafür beste Voraussetzungen, heißt es auf Nachfrage von BR24.

Die Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" können bis 16. Januar im Internet unter stunde-der-wintervoegel.de an den Landesbund für Vogel- und Naturschutz gemeldet werden. Außerdem bieten die Vogelschützer am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr an, die Ergebnisse telefonisch unter 0800 / 115 71 15 durchzugeben.