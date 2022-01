Stunde der Wintervögel: Meisen, Rotkehlchen und Amseln zählen

Auch in diesem Winter rufen der Naturschutzverband LBV und der bundesweite Partner NABU zur Vogelzählung auf: Bei der jährlichen Aktion "Stunde der Wintervögel" sind Naturfreunde aufgefordert, gefiederte Gäste im Garten, auf dem Balkon oder auch im Park zu beobachten und die Ergebnisse dem LBV zu melden. Diese Beobachtungen sollen Interessierte eine Stunde lang in den Tagen vom 6. bis zum 9. Januar machen.

Wie steht es um die Waldvögel?

Für die Naturschützer ist etwa die Frage von Bedeutung, ob wieder mehr Waldvögel wie Eichelhäher, Buchfink oder Gimpel in die Gärten kommen. "Ist das Nahrungsangebot in den Wäldern knapp, gibt es also nicht genügend Bucheckern, Eicheln oder andere Baumfrüchte, dann kommen Vögel auf Nahrungssuche häufig in unsere Gärten", erklärt LBV-Biologin Angelika Nelson.

Live-Zählung von Wintervögeln auf Youtube

Am 6. Januar um 9.00 Uhr und am 9. Januar um 10.00 Uhr wird Angelika Nelson auf dem LBV-Youtube-Kanal auch eine Live-Online-Zählung präsentieren. "Wir werden eine Stunde lang die Vögel zählen, die wir über die Webcam an der LBV-Futterstelle in Hilpoltstein sehen, und dabei alle Fragen rund um die Aktion und unsere häufigen Wintervögel beantworten", sagt LBV-Sprecher Markus Erlwein.

Stunde der Wintervögel hat Tradition in Bayern

Die "Stunde der Wintervögel" findet in Bayern bereits zum 17. Mal statt. Bei der vergangenen Vogelzählung im Januar 2021 beteiligten sich laut LBV über 40.000 Menschen im Freistaat. Der Haussperling wurde dabei als häufigster Wintervogel in Bayerns Gärten gemeldet, Feldsperling und Kohlmeise folgten auf Platz zwei und drei.