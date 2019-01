"Stunde der Wintervögel": 60 Minuten Vögel zählen

Bei der "Stunde der Wintervögel" kann jeder mitmachen. Und: Es geht kinderleicht: Papier und Stift bereitlegen und eine Stunde lang Vögel zählen – vorm Fenster, im Garten oder auf der Parkbank. Zu welcher Uhrzeit ist ganz egal. Der Landesbund für Vogelschutz will damit unter anderem herausfinden: Wie passen sich welche Vogelarten an den Winter an?

München: Kohlmeise vor Amsel

München gilt im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten zum Beispiel als vogelarm. Und dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren noch verschärft. Bei der letzten Zählung vor einem Jahr gab es aber immerhin eine gute Nachricht für die Meisen. Nachdem diese in München vor zwei Jahren relativ selten gezählt wurden, kam die Kohlmeise bei der letzten Zählung wieder auf Platz eins der am meisten gesichteten Vögel in München, gefolgt von der Amsel.

Ergebnis online an den Landesbund melden

Nach dem trockenen Sommer wird es besonders spannend zu sehen, wie die Vögel mit der Dürre klargekommen sind. Die Mitmachaktion läuft bis zum Sonntag. Wer mitzählt, kann seine Beobachtungen online auf der Homepage der Stunde der Wintervögel melden.