"Stunde der Gartenvögel": Amsel und Schwalbe im Sinkflug

Der häufigste Vogel in den Bayerischen Gärten ist der Haussperling. Das ist eines der Ergebnisse der diesjährigen "Stunde der Gartenvögel". Allerdings macht sich bei den Gartenvögeln der Schwund der Insekten bemerkbar, teilte heute der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein mit. Der Rückgang von Mehlschwalbe und Rauchschwalbe sei deshalb dramatisch.

Schlimmstes Schicksal: Der Mauersegler

Am schlimmsten habe es jedoch den Mauersegler erwischt, sagte LBV-Experte Ulrich Lanz. Auch bei den Mehl- und Rauchschwalben müssen Vogelfreunde einen deutlichen Rückgang verzeichnen. "Alle drei Arten gehen schon seit Jahren stetig zurück", so Lanz. Mehl- und Rauchschwalbe wurden deshalb bereits 2016 unter die gefährdeten Arten der Roten Liste der bayerischen Brutvögel aufgenommen.

Amsel rutscht auf Platz zwei

Die aktuellen Daten bestätigen diesen Negativtrend: "Er scheint sich weiter fortzusetzen", so Lanz. Außer für die Insektenfresser gibt es auch schlechte Nachrichten für die Amsel, obwohl sie noch in neun von zehn Gärten beobachtet wurde. Denn zum ersten Mal in der 15-jährigen Geschichte der Mitmachaktion ist sie nicht die Nummer zwei der häufigsten Gartenvögel.

Rotkehlchen: Niveau gleichbleibend

Erholt habe sich hingegen der Bestand der Rotkehlchen. Bayernweit wurden in diesem Jahr pro Garten im Schnitt 32 Vögel gesichtet. Damit liegt dieses Endergebnis auf dem gleichbleibenden, aber zu niedrigen Niveau der beiden Vorjahre. Immerhin hat sich die Anzahl laut LBV nicht noch weiter verringert.

Rekordbeteiligung bei der "Stunde der Gartenvögel"

Eine Rekordbeteiligung kann der LBV in diesem Jahr bei den teilnehmenden Vogelfreunden an der "Stunde der Gartenvögel" melden. In diesem Jahr nahmen über 11.400 Naturfreunde teil und zählten in über 8.200 Gärten mehr als 265.000 Vögel.