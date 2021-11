Stumme Zeugen jüdischen Lebens für Fürther Museum

Das Jüdische Museum Franken in Fürth freut sich über zwei versilberte Kerzenständer als Dauerleihgabe. Für das Museum haben die Kerzenständer vor allem einen ideellen Wert, sagt die Museumsleiterin Daniela Eisenstein. Sie zeugten vom jüdischen Leben in Fürth und einem "Stück Geschichtsvergessenheit."

Kerzenständer aus Inventar einer Fürther Geburtsklinik

Ursprünglich gehörten die beiden Kerzenständer zum Inventar der Fürther Geburtsklinik "Nathanstift", die 1909 eröffnet wurde. Der Fürther Rechtsanwalt und Philanthrop Alfred Louis Nathan stiftete sie seiner Heimatstadt. Die Klinik war damals nach den modernsten medizinischen Standards ausgestattet gewesen. Ihr Stifter Nathan habe sie als ästhetisches Gesamtkunstwerk gesehen. Skulpturen, gutes Geschirr, Gemälde und eben die beiden Kerzenständer zeugten davon, erzählt Daniela Eisenstein. Zur Eröffnung stifteten die Ehefrauen der Cousins von Alfred Louis Nathan das versilberte Kerzenständerpaar.

Vor der Mülltonne gerettet

Während des Nationalsozialismus strich die Stadt Fürth den jüdischen Stifternamen. Nach 1945 wurde das Stift wieder umbenannt. 1967 zog es in das Klinikum Fürth um. Dort wurde es in die geburtshilfliche Abteilung der Frauenklinik integriert. Im Zuge von Umbauarbeiten in den 1980er Jahren sortierte das Fürther Klinikum alte Möbel und Gegenstände für den Sperrmüll aus. Ein Großteil des Inventars ging verloren. Eine an der Klinik arbeitende Person rettete die Kerzenständer vor der Entsorgung.

Dauerleihgabe für Jüdisches Museum Franken

Bis 2021 waren sie in Privatbesitz. Da die "Nathanstiftung" noch existiert, übergab das Jüdische Museum Franken die Kerzenständer ihrem rechtmäßigen Besitzer und erhielt sie als Dauerleihgabe für die Ausstellung. Heute befindet sich in dem Gebäude des Nathanstifts eine Realschule.