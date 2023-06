Stufenweise Anhebung der Kita-Gebühren um 60 Prozent in Ansbach

Die Eltern und Elternbeirätinnen der städtischen Kindertagesstätten in Ansbach sind enttäuscht: Die Mehrheit des Ansbacher Stadtrats hat am Dienstagabend für die Erhöhung der Kita-Gebühren in städtischen Einrichtungen um 60 Prozent gestimmt. In zwei Schritten soll diese kommen, heißt es in dem Antrag, den die CSU, die BAP (Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser) und die Freien Wähler kurz vor der Sitzung gestellt hatten. Im ersten Schritt sollen die Gebühren ab September um 40 Prozent steigen, im zweiten dann im März um weitere 20.

Eltern-Protest und Vorschlag ohne Erfolg

Die anwesenden Eltern zeigten sich niedergeschlagen. Noch kurz vor der Stadtratssitzung hatten sie sich mit einer Kundgebung gegen die Gebührenerhöhung ausgesprochen. Die Elternbeirätinnen hatten gehofft, dass die meisten Mitglieder für den Vorschlag der SPD stimmen, da sie eine ähnliche Forderung an die Stadt richteten. Ihr Vorschlag sah vor, die Gebührenerhöhung erst einmal auszusetzen, um dann gemeinsam mit anderen Kita-Trägern und Kommunen ein neues Konzept zu erarbeiten.

Personalkosten, Inflation, Energie- und Baukosten als Gründe

In einer langen Erklärung stellte Kämmerer Christian Jakobs vor, warum die Stadt den Schritt der Erhöhung gehen müsse. Der Hauptgrund für die Kostensteigerungen seien die Anpassungen bei den Personalkosten. Darüber hinaus sind die Energiekosten, Baukosten und allgemein die Preissteigerungen durch die Inflation ein Grund. "Es gibt keine schönen Anpassungen", sagte er.

Erhöhung ja – aber um 60 Prozent?

Man müsse den Schritt gehen, weil der städtische Haushalt zu angespannt sei, als dass etwaige Freibeträge für die Kindertagesstätten verwendet werden könnten. Außerdem würden andere Kommunen ebenfalls erhöhen. Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) verwies hier auf die kleine Gemeinde Oberdachstetten oder das Sozialunternehmen Diakoneo. Ja, es werde auch woanders erhöht, sagte Kathrin Pollack von der SPD. Allerdings seien die Anpassungen moderater und die Beiträge in den Kindertageseinrichtungen seien grundsätzlich niedriger.

Erhöhung wirkt sich auch auf kirchliche Einrichtungen aus

Die Diskussion um die Kita-Gebührenerhöhung der beiden städtischen Einrichtungen geht schon mehrere Monate. Zunächst verkündete die Stadt Pläne für eine Erhöhung um 45 Prozent, dann erhöhte sie auf 60 Prozent. Die Erhöhung betrifft indirekt auch Kitas von kirchlichen Trägern, von denen es in Ansbach zwölf gibt. Diese müssten ihre Gebühren anpassen, weil der Defizitausgleich der Stadt weniger werde und Mieten in städtischen Gebäuden anfallen, so ein Elternbeirat einer kirchlichen Einrichtung.

Mit der Stadtratsentscheidung sei der Kampf verloren, aber die Schlacht noch nicht, sagte eine Elternbeiratsvorsitzende einer der beiden städtischen Kindertagestätten.