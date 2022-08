Stufe 4 von 5: Waldbrandgefahr in Bayern steigt weiter an

Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen über 30 Grad lassen die Gefahr für Waldbrände in großen Teilen Bayerns immer weiter ansteigen. Bei Temperaturen bis zu 34 Grad und schwachem Ostwind stellt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für viele Gebiete Bayerns für den Mittwoch die Warnstufe 4 von 5 aus. In Bad Kissingen, Bamberg, Schwandorf und einigen anderen Orten gilt sogar die höchste Warnstufe.

Warnstufe fünf in Kronach und Bamberg

Wie der DWD meldet, liegt der sogenannte Waldbrandgefahrenindex in Kronach und Bamberg bei Stufe fünf von fünf. Das bedeutet die höchstmögliche Gefahr eines Waldbrandes.

An allen anderen Messstellen im Bezirk liegt der Index derzeit bei vier. In den nächsten Tagen soll die Waldbrandgefahr in Oberfranken - wie fast überall in Bayern - aber wieder sinken. Zuletzt fanden in der vergangenen Woche Beobachtungsflüge zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden über dem Bezirk statt.

Beobachtungsflüge in der Oberpfalz

Auch für den Raum Schwandorf und Cham hat der DWD die höchste Warnstufe ausgewiesen. Die Regierung der Oberpfalz hat deshalb für Mittwoch Beobachtungsflüge angeordnet, die Regierung von Niederbayern für Mittwoch und Donnerstag. Sie dienen dazu, etwaige Brände möglichst früh aus der Luft zu entdecken. In der Oberpfalz starten die Flugzeuge am Nachmittag in Weiden-Latsch, Schmidgaden, Regenstauf-Oberhub und Cham-Janahof. In Niederbayern heben sie von Straubing-Wallmühle sowie Arnbruck aus ab.

Regenschauer bringen am Donnerstag Entspannung

Entspannung bringen voraussichtlich die Regenschauer, die Meteorologen für Donnerstag kommen sehen. Die Waldbrandgefahr könnte in der Folge auf mindestens Warnstufe 3 von 5 zurückgehen. Ab Freitag wird dann vielerorts kräftiger Regen erwartet. Dieser reduziere die Waldbrandgefahr noch einmal deutlich, heißt es. Erwartet wird dann für den Großteil Bayerns nur noch Warnstufe 1.

Waldbrandgefahrenindex erfasst viele Faktoren

Doch woher wissen Experten eigentlich, wie hoch die Waldbrandgefahr ist? Und warum sinkt sie manchmal völlig überraschend? Die Antwort ist eine Gleichung mit vielen Variablen.

"Da sind mehrere meteorologische Variablen involviert: Der Niederschlag natürlich, aber auch Temperatur, Luftfeuchte, kurz- und langwellige Strahlung der Atmosphäre sowie Wind spielen eine Rolle" Wolfgang Kurtz, Deutscher Wetterdienst

Aus diesen Variablen leiten die Experten die Verbrennungsenergie und Entzündlichkeit der Streu ab, also des auf dem Waldboden liegenden Materials aus Blättern und Ästen, sowie die Laufgeschwindigkeit eines potenziellen Feuers. "Es wird nicht nur betrachtet, wie viel brennbares Material es gibt, sondern auch, wie schnell sich ein Feuer verbreiten würde", schildert Kurtz. Wenn eine weggeworfene Zigarette einen trockenen Wald in Flammen setze oder ein heißer Automotor hohes Gras entzünde, "macht das schon einen Unterschied, ob man starke Winde hat, die das nochmal anfachen und weiter verbreiten".

Bei akuter Waldbrandgefahr Rundfunkdurchsagen

In Deutschland verlassen sich die Behörden bei der Einschätzung zur Waldbrandgefahr auf die Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes. Der Waldbrandgefahrenindex wird auf der Basis des kanadischen "fire weather index" zentral von der agrarmeteorologischen Abteilung in der Zentrale in Offenbach erstellt. Bei akuter Waldbrandgefahr im Freistaat veranlasst zudem die Dienststelle in Weihenstephan entsprechende Rundfunkdurchsagen.

Mit Material von dpa erstellt