Stürmisches Wetter zum Wochenende in Bayern

Mit der stabilen Hochdrucklage in Bayern ist es erstmal vorbei: Am Wochenende bestimmt ein neues Tiefdruckgebiet über Nordeuropa die Wetterlage und das bringt mitunter auch sehr stürmisches Wetter in den Freistaat.

Etwas Regen und Glatteisgefahr in Südostbayern

Am Samstag weht laut Meteorologen lebhafter Wind aus südwestlicher Richtung, in höheren Lagen und auf den Berggipfeln sind teilweise sogar heftige Sturmböen zu erwarten. Die Sonne zeigt sich - wenn überhaupt - nur selten. Hinzu kommt immer wieder etwas Regen in ganz Bayern. Im Süden und im Osten ist mit gefrierendem Regen und damit auch mit glatten Straßen zu rechnen. Die Temperaturen werden aber wieder milder: Die Tageswerte liegen zwischen fünf und elf Grad Celsius.

Auch am Sonntag bleibt es draußen ungemütlich. Am ehesten Chancen auf Sonnenschein hat man da noch in den Morgenstunden, bevor im Laufe des Tages die Tiefausläufer aus Richtung Hessen wieder neue Wolken und damit Regen mit sich bringen.

Die neue Woche startet ebenfalls unbeständig, da sinken die Temperaturen dann aber wieder allmählich. Die Schneefallgrenze sinkt laut Deutschem Wetterdienst auf 600 bis 800 Meter.