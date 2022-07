Studierendenverband: Demo gegen die Bayreuther Festspiele

Der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband (SDS) an der Universität Bayreuth ruft zu einer Demonstration anlässlich der Eröffnung der Bayreuther Festspiele am Montag kommender Woche auf. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollen die Teilnehmer ab 17.30 Uhr vom Bayreuther Marktplatz aus über den Hauptbahnhof bis an den Rand der Sicherheitszone vor dem Festspielhaus ziehen.

Demo gegen Festspiele: "Wagner war Vordenker des Judenhasses"

Die Veranstalter wollen unter anderem auf Richard Wagners Verhältnis zum Antisemitismus aufmerksam machen. Der Komponist sei kein Mitläufer sondern Vordenker des Judenhasses gewesen. Mit seinem 1850 erschienenen Pamphlet "Das Judenthum in der Musik" habe er seinen Teil zur Verbreitung und Verwurzelung des Antisemitismus in der Gesellschaft beigetragen.

"Klassenfest der Reichen und Mächtigen im Land"

Auch seien die Wagner-Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg nicht entnazifiziert worden und die bisherigen Bemühungen der Stadt, sich mit dem Thema auseinander zu setzen, seien nur dazu da, das Stattfinden der Festspiele zu legitimieren. Zudem handle es sich um ein "Klassenfest der Reichen und Mächtigen im Land", das auf Kosten der Bevölkerung stattfinde.

Demonstration soll tanzend stattfinden

Es sei ein Unding, dass die halbe Stadt für eine Feier der Machthabenden gesperrt werde, während in Europa Krieg herrsche, sich die Klimakrise immer weiter zuspitze und die Menschen unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie litten. Eine Abschlusskundgebung soll vor Haus Wahnfried stattfinden. Die Demonstration soll Angaben zufolge tanzend stattfinden.

Aus dem Bayreuther Rathaus heißt es, der Veranstalter habe rund 150 Teilnehmer zu der Versammlung angemeldet. Wie viele es tatsächlich werden könne nicht abgeschätzt werden.

Weitere Demo in Bayreuth angemeldet

Nach Angaben der Stadt liege zudem eine Anmeldung für eine weitere Kundgebung mit ähnlicher Stoßrichtung vor. Sie trage den Titel "Hallo Elite, das Volk ist da!", sei von privater Seite angemeldet worden und werde derzeit geprüft.