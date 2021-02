Studierende protestieren in Erlangen gegen Hochschulreform

Gebrochene Herzen aus Papier hängen an einer Wäscheleine auf dem Erlanger Schloßplatz: die Demonstrierenden bringen so ihre Kritik an der in Bayern geplanten Hochschulreform zum Ausdruck. Ihr Motto zum Valentinstag: "Die Hochschulreform bricht mir das Herz." Symbolisch machen die Studierenden mit der Hochschulreform und auch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Schluss.

Eckpunktepapier aus Söders Staatskanzlei

Die Kritik basiert auf einem Eckpunktepapier, das noch nicht einmal vom Wissenschaftsministerium selbst, sondern direkt aus der Staatskanzlei von Markus Söder kommt. Und das besagt, dass Hochschulen künftig unternehmerischer agieren sollen. Zu den bisherigen Eckpfeilern Forschung und Lehre kommt nun noch der Wissens- und Technologietransfer in die Wirtschaft hinzu.

"Unternehmerische Hochschule": Geisteswissenschaftler fühlen sich bedroht

Demo-Organisator Marius Beyer von der Studierendengruppe der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Idee eines verpflichtenden Transfers in die Wirtschaft: "Bei vielen Studiengängen ist es durchaus möglich, dass man da Anknüpfungen schafft, aber gerade bei Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch bei theoretischen Naturwissenschaften ist es einfach nicht direkt gegeben." Gerade deswegen befürchten viele Studierende, dass Geistes- und Sozialwissenschaften künftig benachteiligt werden könnten. Gleichzeitig könnten Unternehmen an Einfluss an den Hochschulen gewinnen, so Beyer.

Wissenschaftsminister Sibler verteidigt Hochschulreform

Bernd Sibler (CSU), der bayerische Wissenschaftsminister, versucht unterdessen, Studierenden und Hochschulangestellten die Verunsicherung zu nehmen, unter anderem in Live-Gesprächen auf seinem Youtube-Kanal. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, das Ministerium werde darauf achten, dass die Hochschulen und Universitäten die Geistes- und Sozialwissenschaften auch berücksichtigen werden. "Diese Wissenschaften haben ein klares Profil, ein wichtiges Profil, und gerade beim Themenfeld Transfer eine entscheidende Bedeutung", so Sibler.

GEW-Studis haben kein Vertrauen in Politik

Derartigen Beschwichtigungsversuchen schenkt die Studierendengruppe der GEW wenig Glauben. Laura Riegel von den Erlanger "GEW-Studis" sagt dem Bayerischen Rundfunk: "Wir haben als Studierende einfach kein Vertrauen, wenn uns irgendwelche Leute aus Wissenschaftsministerien oder sonst irgendwo erzählen: 'Macht euch keine Sorgen, das wird schon alles'."

Studierende erhalten Unterstützung von Dozenten

Der Kritik der Studierenden schließen sich auch Hochschulangestellte an. Zum Beispiel die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dorothea Pachale, die an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Theater- und Medienwissenschaft unterrichtet. Ihrer Meinung nach setzt die geplante Hochschulreform an den falschen Stellen an und hilft nicht bei bereits bestehenden Problemen wie zum Beispiel der Grundfinanzierung. Bereits jetzt sei das Geld im Bereich der Geisteswissenschaften knapp, neue Stellen müssten geschaffen werden. Dass wirtschaftliche Interessen in der Wissenschaft in Zukunft eine Rolle spielen könnten, hält die Dozentin für fatal: "Es gerät aus dem Blick, dass Universitäten ja eben nicht die gleiche Funktion wie Wirtschaftsunternehmen haben."

Hochschulgesetz noch in Arbeit

Noch wird am Gesetzestext geschrieben, im März könnte dem Kabinett ein konkreter Entwurf vorgelegt werden. Bis dahin wollen Marius Beyer und die Erlanger Studierenden weiter dafür einstehen, dass Wissenschaft und Wirtschaft voneinander getrennt bleiben.