Studierende mit Elektro-Rennwagen bei Rennen in Tschechien

Erst vor fünf Wochen haben die Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt ihren neuen Flitzer fertiggestellt: ein Elektro-Rennwagen in Weiß mit grünem Karo-Muster. Die 20 Mitglieder des Mainfranken-Racing-Teams stammen aus den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Jedes Jahr bauen sie aufs Neue einen selbst konstruierten Rennwagen.

Studierende aus Unterfranken bei Auto-Rennen in Tschechien

Damit sind sie regelmäßig bei Events des internationalen Konstruktionswettbewerbs "Formula Student" dabei, sagt Sprecherin Jennifer Douven zu BR24. Ziel ist es, sich mit anderen Teams von Hochschulen und Universitäten zu messen. Am vergangenen Wochenende stand ein Rennen in Tschechien auf dem Programm. Insgesamt waren 15 Elektro-Rennwagen-Teams aus dem In- und Ausland dabei. BR24 hat die Studierenden auf der Rennstrecke in der Nähe von Most begleitet.

Mehrere Disziplinen bei internationalem Wettbewerb

Bei dem Wettbewerb musste das Mainfranken-Racing-Team mit seinem Rennwagen verschiedene Disziplinen absolvieren, beispielsweise Beschleunigen auf gerader Strecke. Dabei belegten die Studierenden aus Unterfranken den zweiten Platz.

Belastungsprobe für Rennwagen

Die anspruchsvollste Disziplin sei allerdings die Kategorie "Endurance", heißt es von den Studierenden. Das bedeutet übersetzt "Ausdauer". Der Pylonen-Parcours ist einen Kilometer lang. Student Niklas Ohly und sein Teamkollege Alexander Mölkner müssen dabei jeweils elf Runden mit dem E-Rennwagen drehen. Dabei tragen sie feuerfeste Renn-Anzüge.

Mit den elf Runden kommen sie auf insgesamt 22 Kilometer Strecke. Für ihren Elektro-Flitzer ist das eine Belastungsprobe. "Eine der größten Herausforderungen bei dem Parcours ist, dass wir sofort disqualifiziert werden, wenn an unserem Rennwagen etwas bricht oder wir Teile verlieren," erklärt Ohly. Bei diesem Parcours komme nur die Hälfte der Rennwagen ins Ziel.

Wettkampf frühzeitig beendet

Als der Endurance-Wettkampf startet, umfährt Ohly die Pylonen, beschleunigt und bremst in Kurven wieder ab. Bei dieser Disziplin muss er nicht nur schnell fahren, sondern auch sparsam. Verbraucht der Elektro-Rennwagen zu viel Energie, wird er disqualifiziert. In Runde fünf bekommt Ohly mit seinem Rennwagen plötzlich Probleme. Er fährt an den Streckenrand und beendet den Endurance-Wettkampf. "Es hat sich angehört, als wäre irgendetwas hinten gebrochen," sagt er.

Motorwelle gebrochen

Das Mainfranken-Racing-Team schiebt den Wagen in seine Pit zurück. Die provisorische Werkstatt ist in einem großen Zelt untergebracht. Nach ein paar Minuten findet das 20-köpfige Mainfranken-Racing-Team den Fehler: Die Motorwelle ist während des Endurance-Wettkampfs gebrochen. Die Studierenden wollen diesen Schaden in Schweinfurt beheben. Doch ihnen wird dazu nicht viel Zeit bleiben, denn in ein paar Tagen möchten sie bei der "Formula Student" in Spanien durchstarten.

Erfahrungen und Kontakte für berufliche Zukunft

Beim Mainfranken Racing lernen die Studierenden ganz praktisch, technisches Wissen aus dem Studium anzuwenden und als Gruppe zu funktionieren, erklärt Sprecherin Jennifer Douven. Außerdem würde man Erfahrungen sammeln, wie man mit Unternehmen und Sponsoren in Kontakt trete. "Die Industrie ist ein wichtiger Bestandteil des "Formula-Student"-Wettbewerbs und ist überall vertreten, weil so ein Projekt nur durch diese Unterstützung auf die Beine gestellt werden kann. So können wir frühzeitig Kontakte zu Unternehmen und Verantwortlichen knüpfen. Das ist für unsere berufliche Zukunft sehr hilfreich", so Douven.