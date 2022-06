Studierende in Erlangen und Nürnberg wollen 365 Euro-Ticket

Auf die ihrer Meinung nach zu teuren Semestertickets haben Studierende am Mittwoch in Erlangen aufmerksam gemacht. Sie übergaben Unterschriften für ein dauerhaft günstiges Semester-Ticket an den Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Stadtratsmitglieder.

Klamme Geldbeutel – günstigerer ÖPNV

Das Semesterticket im Raum Erlangen-Nürnberg sei eines der teuersten im bundesweiten Vergleich, so die Studierendenvertretung und der studentische Arbeitskreis Semesterticket in einer Mitteilung. Der Run auf das 9-Euro-Ticket zeige, dass sich viele einen günstigeren ÖPNV wünschen. Viele Studierende müssten "enormst" auf ihren Geldbeutel schauen. Durch günstigere Preise bestehe hier auch eine erhebliche verkehrliche Lenkungswirkung. Der Freistaat und die Kommunen sollten den ÖPNV stärken, fordern die Studierendenvertreter.

Per Bürgerantrag in den Stadtrat

Mittelfristig wünschen sie sich ein landesweites Semesterticket, wie es in anderen Bundesländern verfügbar ist. Dies könne auch den Hochschulstandort aufwerten. Die Studierenden wollen mit ihren Unterschriften per Bürgerantrag erreichen, dass ein 365 Euro-Ticket für Studierende Thema in den Stadträten wird. In Erlangen sind dafür genügend Unterschriften zusammengekommen, in Nürnberg fehlen noch 1.700.