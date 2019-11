Studieren in München - nur für Reiche?

Für Studenten ist es in der bayerischen Landeshauptstadt sehr schwer, ein bezahlbares Zimmer oder eine erschwingliche Wohnung zu finden. Die Wartelisten der günstigen Studentenwohnheime sind lang, obwohl das Wintersemester schon seit Wochen läuft. Die Chancen auf einen Nachrücker-Platz stehen etwa in Bayreuth viel besser als in München.

Aktuell sind 398.000 Studierende an Bayerns Hochschulen und Universitäten eingeschrieben - mehr als je zuvor. "Ich habe rund drei Monate gesucht und mich in die Listen eingetragen. Jetzt hatte ich Glück und bin erstmal in Zwischenmiete im Wohnheim für 260 Euro", sagt Johanna, BWL-Studentin im ersten Semester in München.

Wohnungsmarkt unter Druck

Seit Jahren investiert der Freistaat zwar massiv in neue Wohnheimplätze, dennoch hinkt das Angebot der Nachfrage hinterher - besonders in den Großstädten.

"In München sind in den letzten Jahren über 30.000 neue Studierende dazugekommen. Auf unserer Anmeldeliste stehen jetzt rund 11.000 Bewerber, die wird immer länger." Ingo Wachendorfer Studentenwerk München

Das bedeutet, dass viele Interessenten bis zu zwei Jahre auf einen Platz warten müssen. Die Attraktivität beispielsweise der Eliteuniversitäten LMU und TU München für Studieninteressierte aus aller Welt erhöht die Konkurrenz. Denn Studentenwerke vergeben ihre günstigen Zimmer nach sozialem Bedarf und planen dabei auch Kapazitäten für die Gaststudenten ein: Für sie sind bis zu 50 Prozent der Plätze in beliebten Hotspots wie München reserviert.

Entspannung an kleineren Hochschulstandorten

In Bayreuth dagegen muss kein Student auf ein Zimmer in einem öffentlichen oder privaten Wohnheim warten. "Wir haben für jeden fünften Studenten auf Anhieb Platz in unseren Anlagen, es gibt hier also kein Problem", erklärt Josef Tost vom Studentenwerk Bayreuth. Wer sich hier um einen Platz bewirbt, kommt mit dem BAföG-Wohnzuschuss von 325 Euro gut aus. Bis auf die attraktiven Großstädte hat sich die Situation bayernweit schon 2019 verbessert.

Zukunft des geförderten Wohnens

Aus Sicht der Studentenwerke reicht das Angebot in naher Zukunft aus. Sie renovieren oder erweitern bayernweit ihre Bestände oder eröffnen neue Anlagen. Finanziert wird das aus Fördergeldern des Freistaats, dem Semesterbeitrag der Studenten und eigenen Rücklagen. Und sie nehmen für die Bereitstellung neuen Wohnraums auch Kredite auf.

Mikroapartments als Geldanlage

Trotzdem kann etwa das Studentenwerk in München im Bieterwettwerb für neue Baugrundstücke nicht mit der privatwirtschaftlichen Konkurrenz mithalten. Anders Investoren: Für sie errichten immer mehr Bauunternehmen sogenannte Mikroapartments in fast allen größeren Hochschulorten in ganz Deutschland.

Auch in München und Augsburg sind schon mehr als 20 solcher Projekte am Start. Dabei geht es jedoch nicht um die Versorgung von Studenten mit besonders günstigem Wohnraum, sondern um eine rentable Geldanlage. Mietpreise für ein komplett ausgestattetes Einzelzimmer, teils mit Fitnessraum im Keller liegen zwischen 500 und 800 Euro und damit deutlich über dem durchschnittlich verfügbaren Budget der meisten Studenten, so die Studentenwerke.

Nach Schätzungen des Münchner Studentenwerks sind in der wohlhabendsten Metropole Bayerns solche Mikroapartments immerhin für etwa 20 Prozent aller Studenten bezahlbar und attraktiv. Damit hilft die neue Wohnform zumindest, den Mangel an kleinen Wohneinheiten auszugleichen, der in vielen Großstädten herrscht.

WG nach wie vor am beliebtesten unter Studenten

Die bevorzugte Wohnform dürfte aber auch in Zukunft die Privat-WG bleiben. Zudem pendeln immer mehr Studenten von ihren Heimatorten an die Uni. "Also ich hatte schon Sorge, ob ich noch zum Vorlesungsstart was finde. Jetzt habe ich in einer Dreier-WG ein Zimmer für rund 300 Euro monatlich, das war Riesenglück", erzählt Franka, Medien-Studentin im ersten Semester in Passau.

Ab 2020 ist bayernweit mit einem deutlichen Zuwachs an modernen öffentlich geförderten Wohnheimzimmern zu rechnen, weil ständig neue Zimmer entstehen. In Erlangen hat das Studentenwerk seine Warteliste für April bereits freigeschaltet. Während sich also der Wohnungsmarkt für Studenten in vielen Städten langsam entspannt, bleiben günstige Zimmer in der Landeshauptstadt auch noch weiter Mangelware.