Erlangen: Studieren in der Geisterbibliothek

Fast alles ist abgeriegelt in der Erlanger Unibibliothek. Nicht einmal an die Schließfächer kommt man noch ran, denn ein Absperrband verhindert den Zutritt. "Es ist ein bisschen gruselig. So wie eine Geisterbibliothek“, findet Doktorandin Bettina Storch.

Gewöhnungsbedürftig: Wachleute in der Unibibliothek

Einen beklemmenden Eindruck bekommen wahrscheinlich vielen Studenten, die nach den Semesterferien wieder die Erlanger Unibibliothek in der Schuhstraße aufsuchen. Erlaubt ist nur noch das reine Ausleihen und Zurückbringen von Büchern im ersten Stock. Kein gemeinsames Lernen mehr mit Kommilitonen, keine gemeinsame Kaffeepause, keine persönliche Beratung von Bibliotheksmitarbeitern an der Infotheke. Stattdessen gibt es Wachpersonal, Mitarbeiter sitzen hinter Plexiglasscheiben, kontaktlose Bezahl- und Ausleihstationen sind ausgebaut worden. Absperrungen verhindern den Zutritt zu den Computer-Arbeitsplätzen und den beliebten Lesesälen.

Erlanger Unibibliothek im Notbetrieb

Konstanze Söllner, die Leitende Direktorin der Unibibliotheken an der FAU, ruft die Studierenden zu einem besonnenen Verhalten auf. "Man soll nur reingehen um auszuleihen und gegebenenfalls noch einen Scan oder eine Kopie machen und dann gleich wieder gehen“, sagt sie. Die Öffnung der Erlanger Unibibliothek sei während der Coronazeit eben nur in einer Art Notbetrieb möglich.

Fehlende Literatur nachbestellt

Damit die knapp 40.000 Studierenden an Frankens größter Uni trotz der Einschränkungen ausreichend mit Lernmaterial versorgt sind, hat die Unibibliothek in den vergangenen Wochen nachgerüstet. Fehlende Literatur sei neu bestellt worden, so Söllner. Am Montag (20.04.20) hat das Sommersemester begonnen, deutlich später als sonst.

"Unsere Studierenden haben Zugriff auf mehrere 100.000 E-Books, auf über 50.000 elektronische Zeitschriften und mehrere hundert Onlinedatenbanken und wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel auch nachbeschafft. Wir haben eine sehr gute IT-Infrastruktur und die Rückmeldungen zeigen, dass sich die Studierenden gut versorgt fühlen." Konstanze Söllner, Leitende Direktorin der Unibibliotheken der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Auch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie sei der digitale Bestand der Unibibliothek gut aufgestellt gewesen, meint Direktorin Söllner. Von der Möglichkeit, sich online E-books auszuleihen oder im Online-Katalog zu recherchieren, hätten in den vergangenen Wochen ohnehin viele Studierende Gebrauch gemacht. Diejenigen, die das Angebot bisher nicht genutzt haben, hätten es nun zwangsläufig gelernt. Doch viele Studierende vermissen die Unibibliothek vor allem als Ort zum Lernen.

Bayerische Unibibliotheken: Öffnung auf Sparflamme

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern dürfen die bayerischen Unibibliotheken eigentlich erst in einer Woche wieder öffnen, am 27. April. Aber Konstanze Söllner und ihr Team haben schon jetzt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie getroffen. Deshalb dürfen seit Anfang der Woche vier Standorte der Unibibliothek auf Sparflamme geöffnet sein: zwei in Erlangen, zwei in Nürnberg. Das hat das bayerische Wissenschaftsministerium der Friedrich-Alexander-Universität erlaubt.

Stadtbibliotheken bleiben dicht

Stadtbibliotheken dürfen hingegen noch nicht öffnen. Sie müssen noch mindestens bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Christina Röschlein, die Leiterin der Stadtbibliothek in Fürth, kritisiert das. Sie wünscht sich, dass die Bibliotheken mit Buchhandlungen gleichgestellt werden, die ja wieder öffnen dürfen.

"Es ist nur unter Auflagen erlaubt, Bibliotheken hinsichtlich der Lesesäle wieder zu öffnen. Diese Auflagen betreffen Hygienemaßnahmen und Warteschlangen." Konstanze Söllner, Leitende Direktorin der Unibibliotheken der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Was genau diese Auflagen alles beinhalten sollen und in welchem Umfang sie erfüllt werden müssen, das weiß bis jetzt nicht einmal die bayerische Staatsregierung selbst.