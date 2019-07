vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Studien zu Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen

In Regensburg werden am Vormittag zwei Studien vorgestellt, die den Missbrauchsskandal bei den Domspatzen wissenschaftlich aufarbeiten sollen. Erstellt wurden sie an der Uni Regensburg und bei der Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden.