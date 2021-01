Studie zu Verkehrsverbund: Ilztalbahn nicht berücksichtigt?

Mit einem Busticket durch den Osten Niederbayerns fahren? Seit einem Jahr versuchen Wissenschaftler herauszufinden, ob ein niederbayerischer Verkehrsverbund zwischen Passau, Deggendorf, Freyung und Regen verkehrlich und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Mit den Ergebnissen der Studie ist im kommenden Jahr zu rechnen.

Wurde die Ilztalbahn bei Studie nicht berücksichtigt?

Doch Kritiker befürchten, dass bei den Planungen die Ilztalbahn nicht berücksichtigt wird. "Wenn jetzt in der anstehenden Grundlagenstudie zum Verkehrsverbund alle verkehrlichen Aspekte zusammenfassend betrachtet werden sollen, kann die Ilztalbahn nicht außen vor bleiben. Für die Ilztalbahn liegt z. B. seit 1998 ein positives Gutachten zur Reaktivierung im Regelverkehr vor", argumentiert Thomas Schempf, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Ilztalbahn GmbH.

Durch Regiobusse Regelverkehr verhindern?

Die Ilztalbahn fährt seit zehn Jahren am Wochenende in den Sommermonaten von Passau über Waldkirchen nach Freyung und wird daher überwiegend von Urlaubern und Wanderern genutzt. Die Unterstützer fordern, in die Planung mit einbezogen zu werden und die Bahn in einen Regelbetrieb zu überführen. Derzeit versuche der Freistaat Bayern, "mit der Förderung von landkreisübergreifenden Regiobussen den Regelverkehr auf der Ilztalbahn zu verhindern", so die Kritik. In einem Eckpunktepapier fordern die Unterstützer der Ilztalbahn, nur dort Regiobusse einzusetzen, wo keine Schienen liegen.