Studie zu Sicherheitswachten: Wie kommen sie beim Bürger an?

Blaue Uniformen, an deren Ärmeln das bayerische Wappen prangt. Am Gürtel hängt ein Funkgerät und ein Reizgasspray. Mit ihren polizeiähnlichen Uniformen wirken die rund 1.200 Mitglieder der bayerischen Sicherheitswachten wie Polizeibeamte. Sie haben auch polizeiähnliche Aufgaben: Der Sicherheitswacht ist es von Staats wegen erlaubt, Personalien aufzunehmen oder Platzverweise zu erteilen. Aber Polizisten sind sie nicht.

Das Ziel: Mehr Präsenz, mehr Sicherheit

Der Einsatzort sind Straßen, Plätze und Gassen. Die Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich bei den bayerischen Sicherheitswachten engagieren, sollen vor allem in den Städten und in größeren Wohnsiedlungen dafür sorgen, dass sich die Bürger sicher fühlen. Das war zumindest die Idee, als die Sicherheitswacht vor 25 Jahren an den bayerischen Polizeipräsidien eingerichtet wurde. Für die Oberpfalz zieht das zuständige Polizeipräsidium in Regensburg eine positive Bilanz. "Aus polizeilicher Sicht läuft die Zusammenarbeit mit den Sicherheitswachten gut", sagt Florian Beck, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

1.500 Menschen sollen befragt werden

In einer Online-Umfrage wollen nun Studenten der Universität Regensburg etwa 1.500 Bürger aus der Oberpfalz befragen, um herauszufinden, inwiefern die Sicherheitswacht das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung beeinflusst. In dem Fragebogen, der auf der Homepage des Polizeipräsidiums Oberpfalz abgerufen werden kann, wird unter anderem nach der Größe des Heimatorts gefragt und ob man sich dort sicher fühlt, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit noch alleine unterwegs ist. Gefragt wird auch, welche Ereignisse für den Befragten besonders beunruhigend seien: Wenn das Auto beschädigt oder gestohlen wird? Ein sexueller Übergriff stattfindet? Oder man Opfer eines Raubüberfalls wird?

Die Studenten, die die Umfrage im Auftrag des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Regensburg durchführen, wollen außerdem wissen, inwiefern die Sicherheitswacht beim Schutzempfinden eine Rolle spielt. Ist sie und sind ihre Kompetenzen überhaupt bekannt? Oder sollte die Sicherheitswacht mehr Rechte ähnlich der Polizei bekommen, also zum Beispiel Schusswaffen tragen dürfen?

Polizei: Sicherheitswacht bekannter machen

Die Macher der Umfrage versichern, dass die Daten anonym erhoben werden. Das Polizeipräsidium Oberpfalz wirbt lediglich für die Untersuchung, erhofft sich aber einen Mehrwert: "Wir wünschen uns einerseits Feedback, wie die Menschen die Sicherheitswacht wahrnehmen", sagt Polizeisprecher Beck. "Die Ergebnisse sollen uns andererseits zeigen, wie man die Sicherheitswacht und ihren Beitrag für die Sicherheit noch besser in die Öffentlichkeit tragen kann."

Letztlich geht es auch darum, weiterhin geeignete Interessierte zu gewinnen. So müssen die Mitglieder der Sicherheitswacht zwischen 18 und 62 Jahren alt sein und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung besitzen.