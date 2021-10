Studie zu 365-Euro-Ticket: Hohe Kosten, wenige Neukunden

Was bringt ein "365-Euro-Ticket für alle" im Großraum Nürnberg und was kostet es? Damit hat sich eine Studie befasst, die der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) in Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis: Keines der untersuchten Modelle für ein 365-Euro-Ticket im Großraum wird derzeit empfohlen.

365-Euro-Ticket würde kaum Wirkung zeigen

Je nach Variante würden durch die Einführung des Tickest zwischen 55 Millionen und 100 Millionen Euro an Einnahmen wegfallen und das jedes Jahr. Gleichzeitig werden kaum neue Kunden gewonnen und es sei je nach Variante mit maximal 3,2 Prozent mehr Fahrten zu rechnen. Das Fazit der Studie: Die Einführung eines 365-Euro-Tickets erfordert im Großraum Nürnberg dauerhaft einen hohen finanziellen Einsatz, ohne dass das Angebot in seiner Substanz verbessert wird und ohne dass viele Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen.

Alternative Lösungen zu "365-Euro-Ticket für alle" im Gespräch

Das Gutachterbüro, das die Studie erstellt hat, schlägt deswegen vor, über alternative Lösungen nachzudenken. Damit der Öffentliche Nahverkehr attraktiver wird, müsse das Verkehrsangebot spürbar verbessert werden, so dass die Fahrgäste schnell und bequem ans Ziel kommen. Ein 365-Euro-Ticket könnte zunächst für finanziell schwache Fahrgäste angeboten werden. Schon jetzt erhalten Schüler, Studenten und Azubis ein 365-Euro-Ticket im gesamten Verbundgebiet.

Studienergebnisse sorgen für Diskussionen

Die Studie wird nun für Diskussionen bei den Mitgliedern des VGN sorgen. Die Städte, Landkreise und Verkehrsunternehmen müssen die Nutzen und Kosten für sich prüfen und gemeinsam entscheiden, ob und in welcher Form ein 365-Euro-Ticket eingeführt werden kann, sagt VGN-Geschäftsführerin Anja Steidl, die die Studie vorgestellt hat. In der Studie wurden sieben Modelle untersucht: unter anderem ein 365-Euro Ticket für den Gesamtraum und Varianten für unterschiedliche Teilgebiete.

Positivbeispiel Wien

Wie es besser gehen könnte, zeigt das Beispiel Wien. Bevor das Ticket eingeführt wurde, baute die Stadt über Jahre intensiv das Verkehrsangebot der Öffentlichen aus. Zudem müssen Autofahrer fürs Parken in Wien tief in die Tasche greifen. Die Einnahmen dienen wiederum dazu, die 365-Euro-Tickets mitzufinanzieren. Auch gibt es in Wien die sogenannte Dienstgeberabgabe. Der Arbeitgeber zahlt zwei Euro pro Woche pro Mitarbeiter an die Stadt. Auch das finanziert die günstigen Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr. Die Einführung des 365-Euro-Tickets in Wien hat das gleiche Gutachterbüro begleitet, das nun die Studie für den Großraum erstellt hat.