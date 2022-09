Studie zeigt: Schweinfurt ist eine unerwartete Gründer-Hochburg

In der Stadt Schweinfurt hat es in den vergangenen Jahren unerwartet viele Existenzgründungen gegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn. Demnach gibt es bestimmte Faktoren für erfolgreiche Gründungsökosysteme.

Dazu gehören zum Beispiel eine gute Infrastruktur für Verkehrs und Telekommunikation, eine hohe Bevölkerungsdichte, ein hoher Anteil an ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie viele qualifizierte Erwerbstätige. Auf den ersten Blick scheinen Städte generell die besseren Standortfaktoren für potenzielle Gründerinnen und Gründer zu bieten als ländliche Regionen.

Warum ist Schweinfurt eine kleine Gründer-Hochburg?

In der IfM-Studie fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch elf ländlich geprägte Kreise, in denen die sogenannte Gründungsneigung in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hoch war. Dazu zählt auch die kreisfreie Stadt Schweinfurt, weil sie wegen ihrer geringen Bevölkerungsdichte dem Typ "Ländlicher Kreis" zugeordnet wird.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es dort insgesamt gut 350 Existenzgründungen. Einer der möglichen Gründe für die hohe Gründungsneigung in Schweinfurt könnte laut Studie die Hochschule und die damit verbundene hohe Anzahl Studierender sein. Hinzu kommen ein mit 24 Prozent hoher Ausländeranteil und ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: Mit gut 100.000 Euro liegt die Stadt im bundesweiten Vergleich auf Platz 5.

Für Start-ups gibt es kein Patentrezept

Schweinfurt sei außerdem ein Beleg dafür, dass sich eine etablierte großindustrielle Wirtschaftsstruktur nicht zwingend negativ auf das Gründungsgeschehen auswirkt, so die Studie. Ein Patentrezept für die Entwicklung eines guten regionalen Gründungsökosystems gibt es nach Aussagen der Studienleiterin Rosemarie Kay nicht. Für eine hohe Gründungsneigung müsste eine Region nicht in jeder Hinsicht herausragend ausgestattet sein. "Wir haben vielmehr festgestellt, dass spezifische Stärken spezifische Schwächen kompensieren können", so Kay.

Mit anderen Worten: Das Bündel an gründungsförderlichen Rahmenbedingungen kann von Region zu Region sehr unterschiedlich sein. Letztlich komme es bei einem guten Gründungsökosystem wie in Schweinfurt auf ein günstiges Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren an.