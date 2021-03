Studie: Wie lebt es sich als Bäuerin in Bayern?

Die "Bäuerinnen-Studie Bayern 2019" im Auftrag von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber untersucht das Leben bayerischer Bäuerinnen. Das Ergebnis: Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben stemmen ein enormes Arbeitspensum. Denn sie sind meist für Haus, Hof und Familie verantwortlich.

Klassische Rollenverteilung seit Generationen

Noch immer liegt die Haushaltstätigkeit oft ausschließlich bei den Frauen. 76 Prozent der Studienteilnehmerinnen gaben an, alleine für den Haushalt zuständig zu sein. Dazu kommen Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Doch auch für landwirtschaftliche Arbeiten sind die Frauen meist unersetzlich. Vor allem im Stall arbeiten sie zu gleichen Teilen wie ihr Partner. Ein Drittel der Befragten gibt an: die Arbeitsbelastung ist hoch.

Kaum Freizeit, wenig Urlaub

Zusätzlich üben 65 Prozent der Bäuerinnen eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, am häufigsten in der Kirche, beim Bauernverband oder bei den Landfrauen.

Freizeit ist da häufig ein Fremdwort. Nur zwölf Prozent der Bäuerinnen haben regelmäßig einen Tag, an dem sie weniger als zwei Stunden arbeiten. Nur ein Viertel der Bäuerinnen macht einmal im Jahr Urlaub – Hauptgrund dafür ist nicht etwa zu wenig Geld, sondern zu wenig Zeit und mangelnde Ersatzkräfte.

Wenig gesellschaftliche Anerkennung

Viele Bäuerinnen beklagen sich über mangelnde gesellschaftlicher Anerkennung. Zwar gaben die meisten an, dass ihre Arbeit von ihrem Partner und der Familie hoch angesehen wird. Doch je weiter eine Person vom direkten Umfeld entfernt ist, desto weniger fühlen sich die Bäuerinnen von ihr anerkannt. Liegt das auch an der Berichterstattung in den Medien? 80 Prozent der Befragten sind mit der Berichterstattung über ihre Arbeit unzufrieden. Kritische Aussagen über Landwirtschaft empfinden sie häufig als persönliche Angriffe.

Und trotzdem glücklich?

Dennoch gab die Hälfte der Frauen an, "ausgezeichnete Lebensbedingungen zu haben". Viele schätzen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ihr naturverbundenes Leben. Nur etwa ein Fünftel der Befragten würde gerne an ihrem Leben grundlegend etwas ändern, wenn die Möglichkeit bestünde. Einen Wunsch haben dennoch viele von ihnen: ein bisschen mehr Freizeit.

Von jung bis alt

An der Bäuerinnen-Studie haben 2.295 Frauen zwischen 18 und 82 Jahren teilgenommen. Die Befragung fand in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 statt. Interessant ist, dass sich nur 54 Prozent der Befragten selbst als Bäuerin bezeichnen.