Studie: Vogelgezwitscher macht Menschen glücklich

Wer sich derzeit an einem sonnigen Frühlingstag in den Park, auf den Balkon oder in den Garten setzt, bekommt jetzt schon positiv was auf die Ohren. Inzwischen pfeifen es nämlich nicht mehr nur die sprichwörtlichen Spatzen von den Dächern, dass der Frühling im Anmarsch ist. Mit den wärmeren Temperaturen und dem vielstimmigen Vogelgesang steigt bei vielen auch proportional die Laune und das Wohlbefinden insgesamt.

Studie belegt positive Wirkung des Vogelgezwitschers

Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern mittels verschiedener wissenschaftlicher Studien auch empirisch nachweisbar. Vogelgesang tut uns gut, so könnte man die Ergebnisse grob zusammenfassen. Etwas genauer hat sich das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung dem Thema angenommen und die Wirkung des Gezwitschers auf unseren mentalen Gesundheitszustand untersucht. Studienleiterin Simone Kühn sagt, dass bereits sechs Minuten Vogelgesang pro Tag einen positiven Effekt haben können. Aber: "Genau erklären, warum das so ist, das ist wissenschaftlich schwierig", sagt Kühn.

Tierische Töne wirken beruhigend auf den Menschen

Dabei sei es egal, welche Vogelart gerade pfeife. Manche Vogelarten, wie die Kohlmeise, singen je nach Alter und Region sowieso unterschiedlich. Die tierischen Töne wirken beruhigend auf Menschen, so die Studie. Das Vogelgezwitscher habe einen positiven Effekt auf Ängstlichkeit, Depressivität und Paranoia, so Kühn. Für diese Erkenntnis wurden gesunde Personen unter anderem mit verschiedenen Fragen zu ihrer psychischen Befindlichkeit befragt. Nach dem Hören von Vogelgesang wurden diese Fragen deutlich positiver beantwortet.

Im Gegensatz dazu wurde das Geräusch von Straßenlärm als überwiegend negativ wahrgenommen, depressive Zustände verstärkend, besonders bei vielen unterschiedlichen Verkehrsgeräuschen. Auch Vogeltöne in urbanen Umgebungen würden diese Wirkung erzielen. Man muss also nicht unbedingt aufs Land fahren, um sich diesen Effekt zu erzielen.

Auch künstlicher Vogelgesang wirkt positiv auf den Menschen

In der Studie verwendeten Prof. Simone Kühn und ihr Team ausschließlich aufgezeichnete Vogelstimmen vom Band. Auch wenn die Wirkung sich so einstelle, sei das reale Erleben draußen noch etwas wirkungsvoller. Künstliche "Zwitscherboxen", die zum Beispiel per Bewegungsmelder ausgelöst werden, erfüllten somit aber durchaus auch ihren Zweck und stünden nicht umsonst in vielen, deutschen Wohnungen, um entspannenden Raumklang zu liefern.

LBV bietet Vogelbeobachtungen

Auch der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) betont gegenüber dem BR die erstaunlichen Wirkungen, die der Vogelgesang auf Menschen haben kann. So könne dieser im Idealfall unter anderem Stresshormone verringern, auch Herzfrequenz und Blutdruck regulieren und unsere Kreativität steigern.

"Arten- und Biotopschutz ist also mehr als Naturschutz um der Natur willen", sagt Kathrin Lichtenauer vom LBV. Der Mensch brauche die Natur und die darin lebenden Tiere eben auch für sein Wohlbefinden, so Lichtenauer weiter. Der LBV bietet daher regelmäßige Vogelbeobachtungen an. Das diene der Entspannung und fördere die eigene psychische Gesundheit. Und das Beste daran: Der natürliche Vogelgesang ist stets kostenlos zu haben.