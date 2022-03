Studie: Väter nehmen sich aus Kinderbetreuung wieder zurück

Mit Beginn der Corona-Pandemie waren Männer mehr an der Betreuung der Kinder beteiligt als zuvor. Laut der nun vorgestellten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg verdoppelte sich der Anteil der Väter, die fast vollständig oder überwiegend die Kinderbetreuung übernahmen, von der ersten Corona-Welle bis Juni 2020 auf fast 10,5 Prozent.

Väter kümmern sich um Kinder und Haushalt

Vor allem in Haushalten, in denen Mütter mehr als 20 Stunden außer Haus tätig waren und keine Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten, arbeiteten die Männer stärker mit. Auch in anderen Bereichen der Sorgearbeit – wie Hausarbeit und Einkaufen – engagierten sich Väter mehr. Aber, so die Studie: "Die Ungleichheiten in der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen im Verlauf des ersten Pandemiejahres waren weiterhin hoch."

Mütter mehr belastet mit Kindern, Haushalt und Job

So liegt der entsprechende Teil der Mütter, die sich um die Kinderbetreuung kümmern, bei fast zwei Dritteln. Dabei blieb der Anteil der betroffenen Mütter im selben Zeitraum nahezu unverändert, die Zahl sank lediglich um zwei Prozentpunkte auf 64,2 Prozent. Für die sogenannte "Retraditionalisierungshypothese", wonach Frauen mehr zuhause arbeiten und gleichzeitig der weibliche Erwerbsumfang zurückgeht, finden die IAB-Forscher aber keine empirischen Belege. "Mütter kehrten zudem schneller zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurück als Väter", berichtet IAB-Forscherin Claudia Globisch.

Alte Muster kommen wieder auf

Aber, so die Forscher: "Die stärkere Beteiligung der Väter an der Sorgearbeit näherte sich im Verlauf der Pandemie wieder derjenigen vor der Corona-Krise an", auch wenn die Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung mit 9,7 Prozent im August 2020 höher als vor der Covid-19-Pandemie war. Das deutet daraufhin, dass das "Engagement eher aus der Notwendigkeit geboren war, und dass es sich mit einer Normalisierung der Situation wieder zurückbilden dürfte", erklärt Dana Müller, Leiterin des Forschungsdatenzentrums der Bundesagentur für Arbeit im IAB.