Studie: Uni Bayreuth empfiehlt Gesundheitszentren auf dem Land

Die Situation kleiner Krankenhäuser im ländlichen Raum ist kritisch. Die Kliniken müssen eine hochwertige Patientenversorgung leisten und gleichzeitig wirtschaftlich rentabel sein, um überleben zu können. Eine Lösung für die drohende Mangelversorgung könnte sein, ausgewählte Krankenhäuser auf dem Land in neuartige Gesundheitszentren umzuwandeln.

Neue Studie der Universität Bayreuth

Zu diesem Schluss kommt Gesundheitsökonom Andreas Schmid von der Universität Bayreuth. Er hat die Forschungsarbeiten für eine entsprechende Studie koordiniert und die Ergebnisse heute auf der Herbsttagung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Berlin vorgestellt. Die Studie sieht sogenannte intersektorale Gesundheitszentren (IGZ) als eine neue Versorgungsgröße zwischen Arztpraxis und Krankenhaus vor.

Gesundheitszentren bieten medizinische Grundversorgung

Großes Potenzial für diese bundesweit völlig neuartigen Gesundheitszentren sehen die Studienmacher hierfür in Bayern. Die Zentren sollen im Kern eine allgemeinärztliche sowie eine internistische Grundversorgung nach fachärztlichen Standards gewährleisten. Sie können aber auch, je nach Bedürfnissen, individuell um fachärztliche Bereiche oder zusätzliche Angebote wie Apotheken, Physiotherapie und ähnliches ergänzt werden.

Keine OP-Säle, keine Intensivstation

Außerdem sollen die Zentren eine kleine Bettenabteilung für Patienten anbieten, die über einen kurzen Zeitraum überwacht werden müssen, bevor sie nach Hause entlassen werden. Im Unterschied zu traditionellen Krankenhäusern enthalten die Gesundheitszentren aber keine Operationssäle und auch keine Intensivstation.

Betroffene Patienten sollen in diesen Fällen auch künftig gleich in die nächstgelegene geeignete Klinik überwiesen werden. Laut der Studie können die IGZ die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum nachhaltig stärken.

"Hohe medizinische Qualität und wirtschaftliche Effizienz sind in den IGZ dadurch verknüpft, dass sie einerseits keine Hightech-Geräte-Medizin vorhalten, die sie kaum optimal einsetzen können und die auch nicht dem Bedarf der lokalen Bevölkerung entsprechen. Andererseits können sie die Grundversorgung auf höchstem Niveau erbringen. Dabei stehen sie mit Kliniken sowie anderen niedergelassenen Ärzten im Umfeld der Patienten im engen Kontakt." Andreas Schmid, Professor für Gesundheitsmanagement an der Universität Bayreuth

Weniger Krankenhausaufenthalte für Patienten

Die Bayreuther Gesundheitsökonomen der Universität haben zusammen mit der Oberender AG im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Studie erstellt. Besonders der wachsende Anteil älterer Menschen wurde berücksichtigt, heißt es. "Mit den IGZ werden stationäre Aufenthalte in großen Kliniken vermieden, die von älteren Patienten und ihren Angehörigen häufig als belastend empfunden werden, keinen Gewinn an Qualität bringen und nicht selten unnötige Kosten verursachen", so Schmid.

Gesundheitszentren wirken Personalnot entgegen

Die Gesundheitszentren hätten auch das Potential, der wachsenden Personalnot und den oft schwierigen Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen entgegenzuwirken, so Schmid weiter. Wie die Studie betont, können sich Pflegekräfte eines IGZ stärker den einzelnen Patienten zuwenden und sind geringeren Belastungen ausgesetzt als in einem Krankenhaus.

IGZ auch attraktiv für junge Ärzte im ländlichen Raum

Für junge Ärzte im ländlichen Raum wiederum sei die Tätigkeit im IGZ mit geringeren wirtschaftlichen Risiken verbunden als die Gründung oder Übernahme einer einzelnen Praxis. Laut Studie gibt es insgesamt 190, bei stärkerer Eingrenzung 75 Standorte in Deutschland, die unter wirtschaftlichen, geographischen und medizinischen Kriterien für die Errichtung von IGZ infrage kommen.

Konzept kann funktionieren

Die meisten von diesen Standorten befinden sich im Freistaat Bayern (mehr als 20) – gefolgt von Baden-Württemberg und Niedersachsen. Eine Fallstudie belege, dass das Konzept realistisch sei. Durch die Umwandlung in ein IGZ würden einer Region keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen, erklärt Schmid. Allerdings sei auch der Gesetzgeber in Bund und Ländern gefordert, um für eine flächendeckende Verbreitung die nötigen Voraussetzungen auf den Weg zu bringen.