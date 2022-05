Studie: TU München untersucht, wie sich 9-Euro-Ticket auswirkt

Die Technische Universität München wird die Einführung des 9-Euro-Tickets mit einer Studie begleiten. Dazu wollen die Forscher das Mobilitätsverhalten von 1.000 Münchnerinnen und Münchnern vor, während und nach der Gültigkeit des 9-Euro-Tickets erfassen.

App zeichnet Mobilitätsverhalten auf

Die Studie die den Namen "Mobilität.Leben" trägt, wird von der Stadt München gefördert und sei aufgrund ihres Forschungsdesigns deutschlandweit einzigartig, erklärt der Leiter der Studie, Professor Dr. Klaus Bogenberger von der TU München. Demnach können die Studienteilnehmer ihr Bewegungsverhalten bis Ende September über eine eigens entwickelte Smartphone-App erfassen lassen – unter Einhaltung des Datenschutzes.

Zudem finden von Mai bis Dezember diesen Jahres Online-Befragungen statt. Damit wollen die Forscher das Mobilitäts-, Energienutzungs- und Konsumverhalten der Teilnehmer erfassen.

Tatsächlich mehr Bus- und Bahnfahrer?

Ziel der Studie sei es, mit der Hilfe der so gewonnenen Daten die Veränderungen im Mobilitätsverhalten zu erfassen und Schlussfolgerungen für den Verkehr der Zukunft zu ziehen, so Verkehrsforscher Bogenberger. So könne man erkennen, inwiefern das 9-Euro-Ticket tatsächlich Menschen dazu bewege, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. München ist hierfür nach Bogenbergers Ansicht der ideale Studienraum. Hier hätten die Verkehrsteilnehmer Wechselmöglichkeiten, sind also nicht aufs Auto angewiesen.

Auch Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden erhofft sich von der Studie wegweisende Ergebnisse. So werde es spannend, zu sehen, welche Auswirkungen ein preislich deutlich reduziertes Tarifsystem haben wird und welche Bevölkerungsschichten das Ticket besonders Nutzen werden.

Habenschaden hofft auf Rückenwind fürs 365-Euro-Ticket

Sollten nachweisbar mehr Menschen den ÖPNV nutzen, könne sich die bayerische Landesregierung bei der Finanzierung eines kostengünstigen Ganzjahrestickets für alle Bevölkerungsgruppen nicht mehr wegducken, so Habenschaden. Ein Seitenhieb gegen Ministerpräsident Markus Söder, der im Landtagswahlkampf 2018 das 365-Euro-Jahresticket für den Nahverkehr in Großstädten versprochen hatte. Dieses gibt es in Bayern bisher jedoch nur für Schüler und Auszubildende.

MVG sehr interessiert an Ergebnissen

Vor rund 20 Jahren habe man damit begonnen, die Zuschüsse in Deutschland für den ÖPNV zusammenzustreichen, so MVG-Chef Ingo Wortmann. Allerdings brauche es für eine erfolgreiche Verkehrswende den Umstieg vom Pkw auf den öffentlichen Personennahverkehr.

Damit der Umstieg gelinge, müssten die Investitionen in Bus und Bahn wieder deutlich steigen und zwar kontinuierlich über Jahrzehnte, sagt Wortmann. Der Chef des Verkehrsbetriebs fordert deswegen vom Bund ein langfristiges Engagement, was den Öffentlichen Nahverkehr betrifft.

Wenig Spielraum für mehr Busse bei hoher Auslastung

Der MVG-Chef rechnet in München durch das 9-Euro -Ticket mit einer hohen Auslastung der Busse, Tram- und U-Bahnen. Die MVG wird alles einsetzen was sie hat, ihre Mittel sind laut Wortmann allerdings sehr begrenzt. So brauche man schon relativ viele Busse für den Ersatzverkehr auf der derzeit wegen Bauarbeiten teilweise gesperrten U-Bahnlinie U3/U6.

Teilnehmer für Studie gesucht

Trotz aller Engpässe ist das 9-Euro-Ticket nach den Worten des MVG-Chefs ein wichtiger Meilenstein für eine erfolgreiche Verkehrswende. Das sieht auch Verkehrsforscher Klaus Bogenberger so, der das Ticket als eines der größten Verkehrsexperimente jemals beschreibt. Für die Studie sucht die TU übrigens noch Teilnehmer. Interessierte können sich auf der Webseite von Mobilität.Leben über die Bedingungen informieren.