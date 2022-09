Studie: Sozialer Wohnungsbau in der Krise

Viele Bauprojekte liegen im Moment auf Eis. Selbst kommunale, genossenschaftliche und kirchliche Wohnungsunternehmen hätten den Großteil ihrer Bauprojekte gestoppt, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. Das private Wirtschaftsforschungsinstitut untersucht regelmäßig den Wohnungsmarkt und hat eine Sonderuntersuchung gemacht. Es sieht die Gefahr, dass der Neubau von Sozialwohnungen im kommenden Jahr einen radikalen Absturz erlebt.

Studie: Sozialem Wohnungsbau droht Kollaps

Der Baustopp vielerorts bereitet Institutsleiter Matthias Günther Sorge. Denn "damit trifft ein sinkender Wohnungsbau auf steigende Zuwanderung." Von Januar bis Mai seien mehr als 900 000 Menschen netto in die Bundesrepublik gezogen, viele davon Flüchtlinge aus der Ukraine. "Die werden mittelfristig Wohnungen brauchen," sagt Günther.

Preise für Strom und Gas verdoppelt

Außerdem spitzt sich die Lage für viele Haushalte zu. Die Preise für Strom und Gas hätten sich verdoppelt. Lebensmittel sind teurer geworden. Die Gefahr, dass Haushalte sozial abrutschen, sei akut, sagt Matthias Günther. Um so wichtiger sei deutlich mehr Sozialwohnungen zu bauen.

100.000 neue Sozialwohnungen als Ampel-Illusion?

Die Bundesregierung hat das Ziel von 100.000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr ausgegeben. Das Ziel hält das Verbändebündnis Soziales Wohnen, zu dem unter anderem der Deutsche Mieterbund, die IG Bau und die Caritas Behindertenhilfe gehören, für richtig. Es drohe aber "zur Ampel-Illusion" zu werden, wenn Bund und Länder nicht deutlich mehr Fördermittel zur Verfügung stellten. Das Bündnis fordert 12,5 Milliarden Euro allein für 2023.

Im Januar hatten die Verbände noch deutlich weniger verlangt, nämlich 5 Milliarden. Doch durch die rasant gestiegenen Preise sei viel mehr Subvention nötig, argumentieren sie jetzt. Sie wollen damit Druck machen auf Bundesbauministerin Klara Geywitz vor der Haushaltsdebatte im Bundestag in der kommenden Woche.

Bundesbauministerin: Fördermittel deutlich höher

Die SPD-Politikerin entgegnet, dass die Ampel bereits deutlich mehr Geld gebe. "Wir kommen aus einer Situation von der Vorgängerregierung mit einer Milliarde Euro Unterstützung und werden das jetzt hochfahren auf 3,5 Milliarden Euro jährlich," sagt Geywitz. Sie will außerdem ein Programm zum Bau von Azubi- und Studentenwohnheimen auflegen.

Auch die Bundesländer hätten ihre Fördersätze deutlich erhöht, sagt Geywitz. Die Förderung von sozialem Wohnraum liegt in der Hand der Bundesländer. Die Bundesbauministerin hat also nur mittelbar Einfluss, kann Fördergeld dazu geben und an die Bundesländer appellieren. Die treiben den sozialen Wohnungsbau unterschiedlich stark voran.

Bayern ist bei Sozialwohnungsneubau vorne

Vorne mit dabei beim Neubau von Sozialwohnungen ist Bayern, neben Nordrhein-Westfalen und Hamburg, zeigen Zahlen des Pestel-Instituts. Das bayerische Bauministerium schreibt, dass Bayern erst im April die Förderbestimmungen angepasst hat und den Zuschuss von 300 Euro pro Quadratmeter auf 500 Euro erhöht hat.

Oft kommen zu diesen Zuschüssen noch zinsverbilligte Kredite, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut. Trotzdem werde diese Förderung auf keinen Fall ausreichen, damit der Bau wirtschaftlich ist, sagt Günther. Er rechnet mit einem Subventionsbedarf – durch reine Zuschüsse – von mehr als 2.000 Euro pro Quadratmeter.

Bauministerium will nicht zu viel sozialen Wohnungsbau

So viel Geld noch zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau zu pumpen, sieht das bayerische Bauministerium kritisch. Es fürchtet, dass sich dadurch die Probleme zum Beispiel bei den ausgelasteten Kapazitäten der Bauwirtschaft und bei Lieferengpässen weiter verschärfen.

"Weitere Folge wäre, dass die Baupreisinflation noch mehr angeheizt würde und dies auch zu Lasten des privat finanzierten Wohnungsbaus gehen würde." Denn auch den will der Freistaat fördern. Zum Beispiel mit Förderdarlehen und einem Zuschuss für Familien mit Kindern.