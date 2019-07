Studie soll ermitteln: Wie viel Mikroplastik ist in der Donau?

Studien zeigen, dass in allen europäischen Flüssen und Seen Mikroplastik schwimmt. Doch wie viel Plastikpartikel sind in der Donau? Dazu gibt es bislang noch keine Ergebnisse. Eine Studie will das jetzt ändern.

Gewässermonitoring: 50 Messstationen

Ab heute werden für 14 Tage auf fast der gesamten Länge der Donau und auf wichtigen Nebenflüssen Proben genommen, auch in Jochenstein bei Passau. Hier steht eine von mehr als 50 Messstationen. 13 Anrainerstaaten beteiligen sich an dem Gewässermonitoring, das alle sechs Jahre durchgeführt wird.

Untersuchung: Wie beeinflusst Schifffahrt das Wasser?

Daten zum ökologischen Zustand des Flusses liegen also schon vor. Die Frage ist jetzt: Wie hat er sich in den vergangenen Jahren verändert? Wie beeinflusst zum Beispiel die Schifffahrt das Wasser, Kleintiere, Algenwuchs und Fischbestand? Sind die Proben genommen, werden sie an Universitäten untersucht.

"Es soll die DNA des Wassers über den gesamten Flussverlauf erstellt werden. Ziel ist es, nach den Richtlinien der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erstmals einen gesamten Strom mit international einheitlichen Messmethoden zu beproben." Mitteilung Wasserwirtschaftsamt

Die Ergebnisse liegen Ende kommenden Jahres vor.