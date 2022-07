Studie: Parken am Nürnberger Flughafen vergleichsweise günstig

Das Parken am Nürnberger Flughafen ist vergleichsweise günstig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des bundesweit tätigen Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB). Der VSVBB hat die Parkpreise an 16 der größten deutschen Airports analysiert.

Parken am Nürnberger Flughafen vergleichsweise günstig

Das Ergebnis: Am Flughafen Nürnberg liegen die Parkpreise für das terminalnahe Kurzzeit- und Langzeit-Parken jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt. Anders als an vielen anderen deutschen Airports gab es in Nürnberg zudem keine auffälligen Parkpreis-Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr.

Parkplatzpreise in Deutschland ziehen an

Insgesamt seien die Parkplatzpreise im bundesweiten Durchschnitt um mehr als 20 Prozent gestiegen, teilt der VSVBB mit. Im Schnitt müssen Reisende an deutschen Flughäfen aktuell rund 54 Euro pro Woche für den günstigsten terminalnahen Parkplatz bezahlen. 2021 lag dieser Wert noch bei 42 Euro. In Nürnberg liegt er aktuell bei 49 Euro. Auch die Preise für die teuersten Parkplätze haben sich von durchschnittlich 143 Euro auf fast 177 Euro pro Woche erhöht. Hier werden in Nürnberg 109 Euro fällig.

Eklatante Preisunterschiede bei deutschen Flughäfen

Zwischen den analysierten Airports stellte der VSVBB jedoch massive Preisunterschiede fest. An den Airports Dresden und Leipzig/Halle können Flugreisende bereits ab 15 Euro pro Woche nah am Terminal parken. Das ist der niedrigste Wert der Analyse. Am Dortmunder Flughafen werden für das gleiche Angebot mindestens 99 Euro aufgerufen. Auch in Hamburg (89 Euro) und München (87 Euro) sind die niedrigsten Preise für terminalnahe Parkplätze an den jeweiligen Flughäfen besonders hoch.

Teurer Abschiedskuss für Kurzparker

Vergleichsweise günstig ist das Parken hingegen auch am Airport Köln/Bonn. Wer seinen Parkplatz vorab online bucht, zahlt dort im besten Fall 29 Euro pro Woche. Kurios: Das einstündige Parken in der sogenannten Kiss&Fly-Zone am Flughafen Köln/Bonn kostet 35 Euro und somit 6 Euro mehr als der günstigste terminalnahe Parkplatz für eine Woche. Immerhin können sich Abholer und Bringer in diesem Bereich zehn Minuten lang kostenfrei aufhalten.

Generell stellte der VSVBB bei den Preisen für das Kurzzeitparken besonders drastische Erhöhungen an deutschen Airports fest. Das einstündige Parken in der Kiss&Fly-Zone kostete deutsche Verbraucher im vergangenen Jahr noch durchschnittlich 9 Euro. In diesem Jahr werden bereits 12 Euro pro Stunde fällig. In Nürnberg liegt der Preis aktuell noch bei 3 Euro.

Besonders stark fiel die Preiserhöhung am Stuttgarter Flughafen aus: Noch im vergangenen Jahr mussten Stuttgarter mit 7 Euro pro Stunde unterdurchschnittlich wenig für das Parken direkt vor dem Terminal bezahlen. Mittlerweile dürfen sich Stuttgarter Autofahrer nur noch 30 Minuten in diesem Kurzzeit-Parkbereich aufhalten und dafür werden bis zu 40 Euro fällig. Für diesen Preis könnten Stuttgarter aktuell spontan ein Ticket für einen Flug nach Barcelona, Mallorca oder London erwerben.

Parken in Stuttgart am teuersten

Kostspielig ist das Parken am Stuttgarter Airport allerdings nicht nur in der Kurzzeit-Parkzone. Wer vor dem eigenen Urlaub keinen Parkplatz vorab reserviert hat und dennoch terminalnah parken möchte, muss in Stuttgart im schlimmsten Fall mit Kosten in Höhe von 294 Euro pro Woche rechnen – das ist der Höchstwert der Analyse.

Knapp hinter Stuttgart platzieren sich in dieser Kategorie die Flughäfen Düsseldorf (266 Euro) und Hamburg (245 Euro), wobei Reisende in Düsseldorf für diesen Preis kostenfreien Lounge-Zugang inklusive Essen und Getränken erhalten. Der Flughafen Frankfurt (234 Euro) und der Flughafen Köln/Bonn (231 Euro) komplettieren die Liste der fünf deutschen Airports mit den teuersten Flughafen-Parkplätzen. An keinem anderen Flughafen kostet das Parken mehr als 200 Euro pro Woche.