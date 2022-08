Studie: Nürnberger sollen Essgewohnheiten berichten

Ende August starten in Nürnberg die Befragungen für die dritte Bayerische Ernährungsstudie "Was isst Bayern?" Insgesamt sollen die Daten von 1.500 Personen statistisch ausgewertet werden. In der Befragungsrunde ab 29. August ist als einzige größere fränkische Stadt Nürnberg dabei. Aber auch in Langensendelbach im Landkreis Forchheim wird befragt. Die Haushalte wurden zufällig ausgewählt.

Rund und g'sund oder rank und schlank?

Untersucht werden Blutzuckerwerte und Taillenumfang der Studienteilnehmer, sowie ihr Einkaufs- und Essverhalten. Dabei werde auch ermittelt, welche gekauften Lebensmittel tatsächlich verzehrt werden, so das Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach. Auch die Einstellung der Bevölkerung zu regionaler Landwirtschaft und Nachhaltigkeit wird erfragt. So soll sich ein repräsentatives Bild ergeben über den Gesundheitsstatus und das Ernährungsverhalten der bayerischen Bevölkerung. Zuletzt zeigte eine Studie, dass sich die Deutschen während der Corona-Pandemie weniger bewegt und schlechter ernährt hatten.

Landwirtschaftsministerium will Ernährungsdaten

Die Befragungen gehen bis Ende September und finden zeitgleich in verschiedenen bayerischen Städten und Gemeinden statt. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kulmbacher Forscher arbeiten in enger Kooperation mit Wissenschaftlern aus Augsburg und München. In Auftrag gegeben hat die Studie das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Aus den Verzehr- und Gesundheitsdaten leiten die Experten mögliche Ernährungsrisiken und Handlungsempfehlungen ab. So sind die Forschungsergebnisse eine Grundlage für künftige ernährungspolitische Entscheidungen.

Die letzte bayernweite Erhebung fand vor 20 Jahren statt. Erste aktuelle Ergebnisse soll es 2023 geben.