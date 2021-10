Studie: Noch viel zu tun für klimaneutrales Bayern 2040

Derzeit deckt Bayern etwa 20 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen, so der Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), Detlef Fischer: "Wenn wir in dem bisherigen Tempo mit dem Ausbau weitermachen, und dann sind wir allenfalls im Jahr 2100 fertig. Wir müssen aber schon in 19 Jahren fertig sein. Das zeigt schon allein, wie gewaltig diese Aufgabe ist."

Fischer bezieht sich damit auf eine Kurzstudie, die die Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) hat im Auftrag des VBEW erstellt hat.

Weniger Energie verbrauchen, erneuerbare schneller ausbauen

Es müsse jetzt schnell viel passieren: auf der einen Seite müsse der Energieverbrauch drastisch reduziert werden, auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausgebaut werden als bisher. "Wir müssen im Grunde alles bis zu sechs Mal schneller erledigen als derzeit," so Fischer.

Erleichtert werde diese Aufgabe dadurch, dass Elektroautos und elektrische Wärmepumpen deutlich effizienter arbeiten als die fossilen Pendants.

Strom sollte vor allem aus Bayern kommen

Die FfE geht in ihrer Kurzstudie davon aus, dass der nötige Strom nur zu etwa 15 Prozent importiert werden sollte. Der größte Teil des hier verbrauchten Stroms sollte in Bayern produziert werden, weil das am kostengünstigsten sei.

Gebäudeheizung ist eine besondere Herausforderung

Das bedeutet aber: Der Freistaat braucht künftig fast sechs Mal so viel Photovoltaik wie heute, und mehr als fünf Mal so viel Windkraft. In Bayern kommt der Ausbau der Windkraft derzeit aber nur langsam voran. Große Herausforderungen sehen die Autoren der Studie vor allem auch in der Umstellung der Gebäudeheizungen. "Das ist schon eine Herkulesaufgabe" sagte Serafin von Roon von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. In jeder Woche müssten ab jetzt 2.300 fossile Heizungsanlagen durch regenerative Anlagen ersetzt werden. Damit das möglich wird, sei unter anderem ein großer Ausbau der Nahwärme- und Fernwärmenetze nötig.

Nötig sei auch viel mehr Wärmedämmung, das Sanierungstempo in Bayern müsse verdoppelt werde. Das bedeute umgerechnet, in jedem Monat eine Stadt der Größe Starnbergs durchzusanieren.

VBEW: Ziel sinnvoll, aber gewaltige Anstrengungen nötig

Das Ziel einer Klimaneutralität des Freistaats 2040 ist nach Ansicht des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sinnvoll und erreichbar, bedarf aber gewaltiger Anstrengungen. In einem Jahr soll die Forschungsstelle eine ausführliche Studie zur Umsetzung des Klimaziels für Bayern liefern, mit Vorschlägen für Maßnahmen auch in einzelnen Regionen.