Studie: Menschen in Bayern wünschen sich mehr Nachhaltigkeit

Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: Ein Großteil der Menschen in Bayern wünscht sich mehr Nachhaltigkeit quer durch alle Bereiche des Lebens, vom Bauen übers Einkaufen bis hin zur Mobilität. Das geht aus der neuen Studie "Bayern denkt Zukunft" hervor, die dem BR vorab vorliegt und die am Montag im Rahmen der deutschlandweiten Befragung Stadt.Land.Chancen veröffentlicht wird.

Außerdem wünschen sich viele Menschen, einfach erkennen zu können, ob ein Produkt nachhaltig ist. Gleichzeitig befürchten gerade Einkommensschwächere, sich nachhaltige Produkte nicht leisten zu können. Der Preis sei ein Knackpunkt dafür, ob sich solche Produkte durchsetzen können, erläutert Prof. Martina Schraudner vom Fraunhofer CeRRi, Mitautorin der Studie.

Sorge um Geld und Mietpreise

Viele Städter fürchten, dass die Mietpreise weiter steigen und dass sie sich in Zukunft ihre Wohnung nicht mehr leisten zu können. Diese Sorge haben auch Menschen auf dem Land, allerdings nicht ganz so viele wie in der Stadt. Hier zeigt sich wiederum eine stärkere Skepsis gegenüber flexiblen Wohnformen, zum Beispiel Alters-WGs, und neuartigen Lebensmitteln wie Fleisch aus dem Labor.

Gemeinsame Wohnräume

Der Wunsch nach lebenswerten Wohnräumen eint fast alle Befragten. Diese erhoffen sich die Wiederbelebung von Gemeinschaftsorten. Das können für alle frei zugängliche Erholungsflächen sowie Treffpunkte für Menschen in Vereinen oder einfach für private Zusammenkünfte sein – und zwar sowohl klassische Parks oder Plätze als auch mehrfach genutzte Räume und Orte wie Sporthallen von Schulen, die nach der Schulzeit allen Bürgerinnen und Bürgern offenstehen.

Digitale Infrastruktur und Gesundheit

Die Menschen in Bayern setzen darauf, dass die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut wird, und zwar sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Digitalisierung könnte auch bei der Gesundheitsversorgung weiterhelfen. Telemedizin, zum Beispiel eine Arztsprechstunde über Videocall, kann für Gegenden auf dem Land, in der es wenig Ärztinnen und Ärzte gibt, eine Lösung sein. Hier sind aber gerade ältere Menschen auf dem Land eher skeptisch und bevorzugen den direkten menschlichen Kontakt.