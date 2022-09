Neue Studie in Würzburg: Was können Kleinsatelliten leisten?

Satelliten für Kommunikation, Navigation oder Erdbeobachtung drehen derzeit vor allem in erdnahen Umlaufbahnen ihre Runden. Bald könnte es laut Uni Würzburg sein, dass Satelliten auch in größeren Entfernungen zur Erde zum Einsatz kommen. Was Kleinsatelliten dann im Umfeld des Mondes oder noch weiter von der Erde entfernt leisten können, ist aktuell noch nicht ganz klar. Das soll sich mit einer neuen Studie an der Uni Würzburg ändern.

Kleinsatteliten für Weltraum-Missionen immer mehr gefragt

Kleinsatteliten sind etwa so groß wie ein Schuhkarton und werden schon jetzt bei Mond-Missionen eingesetzt. Dabei unterstützen sie etwa größere Raumfahrzeuge. Dass die kleinen Satelliten für Weltraum-Missionen zunehmend gefragt sind, liege zum einen daran, dass ihre technischen Fähigkeiten wachsen. Zum anderen sinken laut Uni Würzburg die Kosten für ihren Transport ins Weltall.

"Derzeit stehen wir allerdings noch am Anfang solcher Missionen", sagt Hakan Kayal, Professor für Raumfahrttechnik an der Uni Würzburg. Bisher gebe es kaum kommerziell verfügbare Komponenten, die sich für Weltraum-Missionen an Bord von Kleinsatelliten eignen. "Es erscheint sinnvoll, die notwendigen Technologien, die Herausforderungen, potenziellen Ziele und Nutzen solcher Missionen systematisch zu untersuchen, um eine solide Grundlage für den Einsatz von Kleinsatelliten in der Extraterrestrik zu schaffen", so der Professor.

Vorschläge für nationale Missionen

In der neuen Studie SATEX beschäftigen sich Kayal und sein Team ein Jahr lang genauer mit Kleinsatelliten-Missionen außerhalb der Erde. Sie untersuchen etwa, welche Schwerpunkte sich für den Einsatz der Satelliten eignen. Das Forschungsteam will in der Studie konkrete Vorschläge für mögliche nationale Missionen ausarbeiten.

Das Projekt beginnt am 1. Oktober 2022 im interdisziplinären Zentrum für Extraterrestrik an der Uni Würzburg. Gefördert wird es von der Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.