Studie im Landkreis Hof: Was Corona mit Kindern macht

Der Landkreis Hof will die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche in der Region näher unter die Lupe nehmen. Ab Freitag führt eine Pädagogin der Diakonie Hochfranken deshalb Befragungen in Form von Einzelinterviews durch, teilt der Landkreis Hof mit.

Zeitweise war Hof der Corona-Hotspot in Deutschland schlechthin. Noch im April lag der Inzidenzwert dort bei über 450 Punkten. In der Region galten daher längere und strengere Kontaktbeschränkungen als in den meisten anderen Teilen Deutschlands. Was das vor allem mit den Kindern und Jugendlichen und zu guter Letzt auch mit deren Familien gemacht hat, das will der Landkreis Hof jetzt untersuchen.

Umfrage im Raum Hof: Wie Corona-Regeln auf Kinder wirken

Befragt werden im Hofer Land Kindergartenkinder, die im September eingeschult werden oder zurückgestellt wurden. Auch Grundschüler, die zum neuen Schuljahr an eine weiterführende Schule gehen sowie Jugendliche, die ins Berufsvorbereitungsjahr wechseln und Eltern mit mindestens einem betroffenen Kind sollen an dem Projekt teilnehmen.

Gut 50 Probanden werden gesucht. Wer aus dem Landkreis Hof stammt und noch teilnehmen möchte, der kann sich im Landratsamt oder per Mail melden. Erste Erkenntnisse soll es dann Ende des Jahres geben.