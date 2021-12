Studie: Existenzängste durch Corona bei Studierenden

Rund 15 Prozent der befragten Studierenden erreichen laut der Studie des Augsburger Lehrstuhls für Schulpädagogik einen "auffallenden Wert und weisen insofern einen dysfunktionalen Angstzustand vor". Die Befragten sollten einschätzen, inwiefern bei ihnen Symptome für Angsterleben auftreten, also beispielsweise Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit. Als dysfunktional gelten Ängste, wenn sie die Betroffenen gefährden, beispielsweise durch Panik.

Befragung unter Lehramts-Erstsemestern

Für die Untersuchung am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Augsburger Uni wurden mehr als 1.200 Erstsemestern ein Fragebogen zugeschickt, knapp 400 Studentinnen und Studenten und somit ein Drittel nahmen an der Untersuchung teil. Der Erziehungswissenschaftlicher Klaus Zierer vom Lehrstuhl für Schulpädagogik hatte für die Studie einen Fragebogen der Christopher Newport University in den USA übernommen, der mittlerweile in mehreren Ländern eingesetzt wird.

Dysfunktionaler Angstzustand bei 15 Prozent

Auch die Augsburger Lehramtsstudierenden leiden demnach seit den Einschränkungen durch die Pandemie zum Teil an Angstzuständen. Nach Angaben von Zierer habe der Großteil der Studierenden zwar keine zusätzlichen Angstzustände aufgrund der Corona-Krise. Doch die Pandemie belastet die Gemüter: 15 Prozent der Befragten zeigten auffallende Werte und leiden damit unter einem dysfunktionalen Angstzustand. Dieser Prozentsatz sei ernst zu nehmen, weil die damit verbundenen Probleme nicht nur das Lehramtsstudium beträfen.

Pandemie lässt wenig Spielraum für Existenzfragen

Gerade Studierende stünden durch die Pandemie vor einer Ungewissheit, wie es weitergeht, erklärte Zierer. Sie hätten in der Phase der Existenzfindung fast zwei Corona-Jahre hinter sich. So seien die Corona-Ängste für die Betroffenen immer auch Existenz- und Zukunftsängste. Dabei geht es nicht nur darum, dass aufgrund der größtenteils virtuellen Lehre manche Kompetenzen nicht vermittelt werden können: Die Beschränkungen beträfen auch psychische, physische und körperliche Aspekte der allgemeinen Gesundheit.

Droht dem Bildungssystem der Kollaps?

Die Studie listet verschiedene Maßnahmen, um der Corona-Angst entgegenzuwirken: Reflexionsgespräche, erlebnispädagogische Aktivitäten und das Angebot zu psychologischer Beratung werden genannt. Studienleiter Klaus Zierer warnt aber auch vor den Auswirkungen im größeren Bildungskontext: "Wenn aufgrund der Corona-Pandemie aus der Kohorte der Studierenden zu viele herausfallen, dann haben wir nicht nur Impflücken, sondern auch dramatische Personallücken in den Schulen", so Zierer. Ein Kollaps des Bildungssystems wäre dann nicht mehr zu verhindern.