Studie: E-Mobilität wird Automobilstandort Oberpfalz verändern

Laut der Prognose der Studie der vbw könnte der Anteil von Autos mit reinem Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2030 auf bis zu 40 Prozent sinken. Eine große Herausforderung für die Automobilfirmen und Zulieferer in der Oberpfalz, die mit der bisher gewohnten Technologie derzeit noch sehr gut verdienen.

E-Mobilität für Zukunft

Neue Konzepte seien gefragt, um auch im Geschäft mit alternativen Antrieben in der Zukunft erfolgreich zu sein, sagt Hermann Brandl, Geschäftsführer der vbw Bezirksgruppe Oberpfalz. Die Oberpfälzer Firmen in der Branche mit rund 17.000 Beschäftigten seien seiner Ansicht nach aber gut aufgestellt.

"Für die Unternehmen in der Oberpfalz bedeutet das, dass sie ihre Produkte an die E-Mobilität anpassen müssen. Ich kann versichern, dass die Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Das ist nach außen hin nicht immer sichtbar, sondern oft erst dann, wenn es in die Serienproduktion geht. Da werden wir gut dabei sein." Hermann Brandl, vbw Oberpfalz

Lange Wunschliste der Wirtschaft

Um den Automobilstandort in der Oberpfalz weiter zu stärken, müsste aber vor allem auch die Infrastruktur gestärkt werden. Die Wunschliste der Wirtschaft ist lang: Neben einem möglichst umfangreichen A3 Ausbau in der Region, wünscht sich die vbw beispielsweise auch einen Ausbau der B20 und der B85. Auch gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten spricht sich der Verband deutlich aus.